"Боги маскування": українські прикордонники за допомогою дронів викрили сховану техніку окупантів, а ЗСУ її розгромили

"Боги маскування": українські прикордонники за допомогою дронів викрили сховану техніку окупантів, а ЗСУ її розгромили

Окупанти невдало замаскували свої позиції, тож ЗСУ їх знищили.

У Харківській області на ворожі позиції зійшов "благодатний вогонь" захисників України.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

"На Харківщині аеророзвідники Держприкордонслужби виявили позиції та бронетехніку рашистів, координати яких передали побратимам зі Збройних сил України. Військовослужбовці ЗСУ завдали вогневе ураження по всіх розвіданих цілях", - йдеться в повідомленні.

Мережі розсмішила світлина замаскованої під шматками шифера техніки окупантів:

Гра в схованки зі смертю.

Хто не заховався, я не винний.

Хтось собі тихенько замутив "Тигра".

Тигролови: продовження історії.

Нагадаємо, що на Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України. За минулу добу ЗСУ відбили сім атак ворога та добряче "прорідили" техніку та особовий склад окупантів.

"Вагнерівці" сунулися на позиції ЗСУ на Луганщині і добряче відхопили від українських захисників. 24 квітня на території Луганської області під час спроби зайняти позицію ЗСУ, підрозділ приватної військової компанії “Ліга” (у минулому “Вагнер”) зазнав втрат: убито 6 людей, більше 13 поранено.