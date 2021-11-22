Богиня кермування: в Одесі авто-леді рушала зі стоянки так, що інший автомобіль "ловили" десь у парку (відео)

Водійка, як кеглю, збила інше авто і воно сходами покотилося вниз у парк.

У Одесі авто-леді стала героїнею парковки. Жінка довго не могла виїхати зі свого ряду, а потім коли від'їздила, то "підбила" інше авто, і воно покотилося в парк.

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Відео інциденту виклали в Мережі.

На кадрах видно, як жінка, намагаючись вирулити з парковки, здаючи назад, протаранила інше авто. Машина, яку водій забув поставити на ручник, рушила назад і просто покотилася сходами вниз. Зупинилася вона лише після того, як врізалася у стіну.

Інцидент стався поблизу Алеї Слави, що біля Пам’ятника невідомому матросу у Одесі.

Повідомляється, що постраждалих у цій ДТП немає. Незначні подряпини отримали автівки.

Нагадаємо, що у Дніпрі через неуважність водія автобуса сталася потрійна ДТП. Некерований транспорт, який водій забув поставити на ручник, влетів у припарковані авто.