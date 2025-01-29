Боголюбов не втрачав активи ПриватБанку: заморожені активи належать відповідачам, а не банку — адвокат

Останні кілька днів поширюються матеріали з гучними заголовками на кшталт: "Боголюбов втратив $1 млрд активів ПриватБанку", "заблокував $1 млрд активів на Віргінських островах" або "сума претензій ПриватБанку до своїх колишніх власників сягає $10 млрд".

"Ці твердження є неправдивими та маніпулятивними. По-перше, факти свідчать про те, що активи залишаються замороженими, вони ніяким чином не втрачені. По-друге, всі заморожені активи, до прийняття рішення судом, належать саме відповідачам, а не ПриватБанку. Про це свідчить і сам "фрізен ордер", що виданий Лондонським судом ще у 2017 році про заморожування активів відповідачів. Тобто активи, про які йдеться, не належать ПриватБанку. А відповідно, жодні активи ПриватБанку не могли бути "втрачені" або "заблоковані"", — зазначив Олексій Нижник, адвокат Боголюбова.

Щодо несплачених реєстраційних внесків за компанії на Британських Віргінських островах, адвокат уточнив, що ці компанії справді зареєстровані на островах і підпадають під обов’язкову сплату щорічних реєстраційних внесків. Несплата цих внесків тимчасово призупиняє облік компаній у реєстрі. Проте це є технічним питанням, яке вирішується шляхом сплати заборгованості і ніяким чином не призводить до втрати активів.

"Зазначу, що у судовому рішенні чітко вказано: Геннадій Боголюбов виконав свої зобов'язання та сплатив внески, що відповідають його частці у цих компаніях. Суд зобов'язав Боголюбова сприяти врегулюванню ситуації та погашенню заборгованості інших акціонерів", — підкреслив адвокат.

Крім того, сума позову, зазначена у матеріалах, також є некоректною. Згідно з офіційними даними, ПриватБанк висуває вимоги до відповідачів на суму не $10 млрд, а $1,9 млрд.

"Подібні фактологічні "помилки" в подачі інформації є очевидною маніпуляцією та свідчать про чергову інформаційну атаку", — резюмував адвокат Геннадія Боголюбова.

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