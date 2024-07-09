Боголюбову повідомили про підозру за перетин кордону за чужим паспортом – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри бізнесмену та колишньому співвласнику "ПриватБанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби "Ягодин" затримано.

"Слідство за сприяння керівництва Держприкордонслужби встановило, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом «Київ — Хелм», хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. В ході невідкладних процесуальних дій встановлено, що Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав. При цьому підтверджено, що затриманий правоохоронець передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич", - йдеться у повідомленні.

Водночас польським прикордонникам олігарх пред’явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Олігарху та правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). А Геннадію Боголюбову повідомлено про підозру ще й у незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Як коментують у Боголюбова

У пресслужбі бізнесмена повідомили, що Геннадій Боголюбов перетнув кордон на законних підставах та з українським паспортом. Там також наголосили про відсутність будь-яких судових обмежень, які б забороняли перетинати кордон Геннадію Боголюбову.

Нагадаємо, раніше УП з посиланням на власні джерела писала, що нібито бізнесмен незаконно виїхав з України за підробленими документами через те, що БЕБ готує йому підозру в справі "Приватбанку".

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