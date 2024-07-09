Боголюбову повідомили про підозру за перетин кордону за чужим паспортом – ДБР

У бізнесмена Геннадія Боголюбова відкинули закиди про "незаконний перетин кордону".
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри бізнесмену та колишньому співвласнику "ПриватБанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби "Ягодин" затримано.
"Слідство за сприяння керівництва Держприкордонслужби встановило, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом «Київ — Хелм», хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. В ході невідкладних процесуальних дій встановлено, що Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав. При цьому підтверджено, що затриманий правоохоронець передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич", - йдеться у повідомленні.
Водночас польським прикордонникам олігарх пред’явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Олігарху та правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). А Геннадію Боголюбову повідомлено про підозру ще й у незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.
Як коментують у Боголюбова
У пресслужбі бізнесмена повідомили, що Геннадій Боголюбов перетнув кордон на законних підставах та з українським паспортом. Там також наголосили про відсутність будь-яких судових обмежень, які б забороняли перетинати кордон Геннадію Боголюбову.
Нагадаємо, раніше УП з посиланням на власні джерела писала, що нібито бізнесмен незаконно виїхав з України за підробленими документами через те, що БЕБ готує йому підозру в справі "Приватбанку".
Читайте також провідні новини дня:
- "Вітання НАТО від Путіна": ракетами по "Охматдиту" — чи зрозуміє Захід, що з Росією неможливо домовитися
- Не встигла вийти заміж та стала найріднішою для хворих дітей: росіяни вбили ракетою 30-річну лікарку-сироту Світлану Лук'янчук
- "Готовий вбивати ракетами дітей та жінок в неймовірних кількостях": експерт розкрив задум оскаженілого Путіна