Святвечір і Різдво: де та коли дивитися богослужіння ПЦУ, УГКЦ, римо-католицької церкви

Цього року вже вдруге українці святкують Різдво Христове 25 грудня. Сьогодні у вірян - Святвечір. Вже від сьогоднішнього вечора у церквах розпочинаються богослужіння. Оскільки в Україні комендантська година, то відвідування храмів обмежене.

ПЦУ, УГКЦ та РКЦ транслюватимуть наживо богослужіння. Де і о котрій їх можна подивитися - у матеріалі ТСН.ua.

Православна церква України

Настоятель Православної Церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній проведе головні Різдвяні богослужіння в Києві.

Сьогодні, 24 грудня, на Святвечір, о 17:00 буде всенічне бдіння у Михайлівському золотоверхому соборі.

О 9:00, у день Різдва, 25 грудня, відбудеться Святкова Божественна літургія.

Богослужіння будуть транслюватися:

Українська греко-католицька церква

Глава УГКЦ Святослав проведе богослужіння 24 грудня та 25 грудня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

О 17:00 24 грудня розпочнеться Велике повечір'я з літургією.

† Навечір’я Різдва Христового

25 грудня о 7:30 розпочнеться Різдвяна утреня та архиєрейська Божественна літургія

† Різдвяна утреня та Архиєрейська Божественна Літургія