Святвечір і Різдво: де та коли дивитися богослужіння ПЦУ, УГКЦ, римо-католицької церкви

Традиційно святкові богослужіння транслюватимуть онлайн.
Цього року вже вдруге українці святкують Різдво Христове 25 грудня. Сьогодні у вірян - Святвечір. Вже від сьогоднішнього вечора у церквах розпочинаються богослужіння. Оскільки в Україні комендантська година, то відвідування храмів обмежене.
ПЦУ, УГКЦ та РКЦ транслюватимуть наживо богослужіння. Де і о котрій їх можна подивитися - у матеріалі ТСН.ua.
Православна церква України
Настоятель Православної Церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній проведе головні Різдвяні богослужіння в Києві.
Сьогодні, 24 грудня, на Святвечір, о 17:00 буде всенічне бдіння у Михайлівському золотоверхому соборі.
О 9:00, у день Різдва, 25 грудня, відбудеться Святкова Божественна літургія.
Богослужіння будуть транслюватися:
- на сторінках ПЦУ і митрополита Епіфанія у Facebook
- на YouTube-каналі ПЦУ
- на телеканалі "Суспільне. Культура"
Українська греко-католицька церква
Глава УГКЦ Святослав проведе богослужіння 24 грудня та 25 грудня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.
О 17:00 24 грудня розпочнеться Велике повечір'я з літургією.
† Навечір’я Різдва Христового
25 грудня о 7:30 розпочнеться Різдвяна утреня та архиєрейська Божественна літургія
† Різдвяна утреня та Архиєрейська Божественна Літургія
Крім того, телеканал "Суспільне. Культура" буде транслювати Велике повечір'я з літургією 24 грудня.
Римсько-католицька церква
Сьогодні, о 19:00, в храмі Святого Олександра в Києві розпочнеться нічна Різдвяна меса римсько-католицької церкви в Україні.
Пастирка з катедри св. Олександра
Зранку на Різдво, о 10:00, розпочнеться а Різдвяна свята меса в храмі Святого Олександра в Києві.
Різдвяна Свята Меса з катедри св. Олександра
Нагадаємо, раніше ми писали - Що символізує дідух та чому його треба ставити у Святвечір.