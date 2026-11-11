"Богиня" з лакшері-життям і сексистські коментарі: в Мережі знайшли "музу" корупціонера з крокодилом

Що українці знайшли про Владислава Соколова

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Останнім часом діяльність НАБУ, САП та інших розслідувачів відчувається, наче різдвяний адвент-календар — у кожному «віконечку» на українців чекає нове резонансне розслідування та одіозні персони, які організовували корупційні схеми.

Цього разу українців шокував як сам факт розкрадання коштів на захисті енергосистеми, так і той рівень життя, який змогли втілити для себе учасники схеми.

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Днями в Мережі почали поширювати фото з обшуків, ймовірно, у колишнього кандидата в депутати Дніпропетровської облради, спортсмена й бізнесмена Владислава Соколова. Чоловік може бути причетним до справи про розкрадання коштів, виділених на захист енергооб’єктів Київщини та будівництво шкільного укриття.

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Лічені години знадобилися українцям на те, щоб провести власне розслідування і знайти нову «музу», сторінки в соцмережах та коментарі, які залишав сам Соколов іншим жінкам.

Нова «муза» в корупційній справі: що відомо про Анжеліку

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва опублікувала фотографії жінки, яка може бути «музою» Соколова. В соцмережах вона вже закрила сторінки. Жінка називає себе Анжелікою Олександрівною.

Жінка називає себе богинею, а свого обранця — богом. Також вона вірить у популярні практики — обміни енергією, триєдність душі, духу та тіла. Журналістка опублікувала скриншот, на якому видно канал, який, можливо, належить Анжеліці, де вона називає себе провідницею до «істинного я».

Вона відкрито демонструє лакшері спосіб життя — показує подорожі на дорогі гірськолижні курорти, відпочинок у Мексиці, на Балі, Маврикії, в Італії та в інших країнах, перельоти бізнес-класом, чорну ікру та шампанське.

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Що писав Соколов жінкам у Threads

Попри те, що Соколов, ймовірно, має стосунки з жінкою, яка називає себе Анжелікою Олександрівною, він пише коментарі хтивого та принизливого характеру іншим жінкам.

У більшості випадків ці коментарі він залишав під відвертими фото жінок або там, де видно оголені частини тіла чи ж у випадках, де жінки обговорюють те, що хотіли б від чоловіка, як вони розвиваються тощо. Окремо варто наголосити на масовості таких коментарів, які досі можна побачити в його відповідях у Threads.

Зокрема, на його профіль звернув увагу блогер і журналіст Денис Казанський. Профіль у Threads веде на сторінку в Instagram.

Особливості інтер’єру, які викликали увагу українців

У Дніпрі виявили елітні апартаменти, які, ймовірно, належать саме Соколову. Оприлюднені кадри демонструють двоповерхове житло в одному з дніпровських житлових комплексів із панорамним видом на річку Дніпро.

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Інтер’єр апартаментів вражає насиченістю елементами декору: позолочені й мармурові колони, ліпнина, червоні шпалери, масивні двері з золотими візерунками та власний ліфт.

Окрему увагу привертає критий басейн, прикрашений фресками у стилі античних палаців. Проте головною «родзинкою» помешкання виявився тераріум із живим крокодилом. У соціальних мережах таке оформлення одразу охрестили «стилем Пшонки» або «пшонка-стайлом».

Найбільше уваги українців отримала картина, намальована на стіні, з алюзіями до всесвітньо відомої фрески «Сотворення Адама» Мікеланджело Буонарроті. Загалом в інтер’єрі Соколова помітні античний стиль, а також мотиви епохи Відродження.

© Telegram / Сергій Стерненко

© Telegram / Сергій Стерненко

© Telegram / Сергій Стерненко

© Telegram / Сергій Стерненко

© Telegram / Сергій Стерненко

Опубліковані самим Соколовим фото частково збігаються з тими, які раніше оприлюднив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Київській області Сергій Болвінов.

Водночас варто підкреслити, що на цей момент офіційні підтвердження зв’язку виявленого майна зі справою відсутні.

Інші «музи» в корупційних справах

Нагадаємо, у межах резонансного розслідування НАБУ та САП під кодовою назвою «Карфаген» щодо «кришування» шахрайських колцентрів і легалізації злочинних доходів фігурує 24-річна одеситка Єлизавета Івахненко на псевдо «Муза».

За даними слідства, дівчина була близькою особою ключового фігуранта справи — колишнього заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви («Канцлера»).

Попри юний вік Івахненко збудувала стрімку кар’єру: навчаючись в аспірантурі Одеської юридичної академії, в навчальному році 2024/2025 вона стала заступницею декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій, а в липні 2025-го зареєструвала ФОП у сфері права. Наразі її прізвища серед керівництва факультету вже немає.

Окрему увагу розслідувачів привернув розкішний спосіб життя підозрюваної. У 2025–2026 роках у власності дівчини та її матері з’явилися елітне авто Mercedes-Benz EQE 350, приміщення площею понад 150 кв. м у Печерському районі Києва та квартира в Одесі. На оприлюднених записах НАБУ «Муза» переймається щодо видалення соцмереж через наявність згадок про Porsche, елітні бренди Loro Piana, Miu Miu, прикраси Messika, шуби та годинник Audemars Piguet за 60 тисяч доларів. Журналісти підтвердили її особу за збігами прикрас і чохла для телефона з фотографіями в Instagram.

Походження дороговартісного майна та коштовностей Єлизавета Івахненко пояснила під час судового засідання. За її словами, коштовні речі вона не купувала собі сама — їх дарували чоловіки, з якими вона мала стосунки або спілкувалася, а також шанувальники. Дівчина відкидає всі звинувачення, не визнає провини та стверджує, що не знала про існування злочинної організації.

Нещодавно ВАКС зменшив розмір її застави з 20 млн грн до 15 млн грн.

Корупція в Україні: останні новини

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили масштабну злочинну організацію під керівництвом осіб на прізвиська «Кримінал» і «Мексиканець», останній з яких є очільником наркокартелю «Хімпром».

До угруповання входили високопосадовці СБУ, зокрема, генерал-майор «Акім», а також з Офісу генпрокурора та Нацполіції. Злочинна група створила систему «кришування» для щонайменше 52 шахрайських колцентрів, які сплачували щомісячну «данину» в криптовалюті, а також займалася наркоторгівлею через мережу U420, фальшивомонетництвом, викраденнями людей і катуваннями, використовуючи службові бази даних та зв’язки у правоохоронних органах.

Після оприлюднення нових фактів у межах другого етапу резонансної операції «Карфаген» виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський видав наказ про проведення службового розслідування. Підставою для перевірки стали публікації у ЗМІ про можливе сприяння невстановлених працівників прокуратури в поверненні вилученого майна незаконних колцентрів і наркомережі U420.

У межах розслідування з’ясують, чи використовували прокурори службове становище та статус у власних інтересах, чи впливали на діяльність інших осіб та чи вчиняли інші неправомірні дії. За результатами перевірки ОГП ухвалить відповідні рішення, хоча у відомстві наголошують: сам факт початку розслідування ще не свідчить про доведену причетність конкретних осіб до правопорушень.

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