"Бояться добрих дронів": у тимчасово окупованому Криму підняли в повітря гелікоптери

Крим / © Associated Press

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У ніч проти 30 червня 2025 року у Криму пролунали вибухи, начебто стріляє російське “ППО”.

Про це пише Telegram-канал “Кримський вітер” з посиланням на очевидців.

Освітлення Керченського мосту вимкнено.

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З аеродрому "Кача" підняли в повітря гелікоптери.

“Бояться добрих дронів”, - іронічно йдеться у повідомленні.

Рух автотранспорту Керченським мостом було тимчасово перекрито.

Людей на мосту та в зоні огляду просили зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що незаконно збудований Кримський міст, що з’єднує Росію з окупованим півостровом, перебуває у критичному стані і ризикує обвалитися через активність грязьового вулкана, навіть без впливу українських ракет чи вибухівки.