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"Бояться добрих дронів": у тимчасово окупованому Криму підняли в повітря гелікоптери
У Криму пролунали вибухи — російське ППО активізувалося, Керченський було міст тимчасово перекрито.
У ніч проти 30 червня 2025 року у Криму пролунали вибухи, начебто стріляє російське “ППО”.
Про це пише Telegram-канал “Кримський вітер” з посиланням на очевидців.
Освітлення Керченського мосту вимкнено.
З аеродрому "Кача" підняли в повітря гелікоптери.
“Бояться добрих дронів”, - іронічно йдеться у повідомленні.
Рух автотранспорту Керченським мостом було тимчасово перекрито.
Людей на мосту та в зоні огляду просили зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що незаконно збудований Кримський міст, що з’єднує Росію з окупованим півостровом, перебуває у критичному стані і ризикує обвалитися через активність грязьового вулкана, навіть без впливу українських ракет чи вибухівки.