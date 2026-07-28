Боксер із кримінальним минулим і боєць ММА: хто стоїть за жорстоким нападом на українців у Вроцлаві

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У польському Вроцлаві з'явилися нові подробиці жорстокого нападу на українську пару, який стався ввечері 26 липня біля магазину Żabka на вулиці Окулицького. За інформацією Gazeta Wyborcza, серед затриманих — боксер, пов'язаний із федерацією Gromda, та чоловік, який займається змішаними єдиноборствами (ММА).

Про це пише wyborcza.pl.

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Нові деталі про побиття українців у Польщі

Видання повідомляє, що одним із підозрюваних є Адам К., відомий також під прізвиськом Cycu. За даними журналістів, він має кримінальне минуле, відбував десятирічне ув'язнення, а після звільнення почав виступати у боях без рукавичок. Другим затриманим виявився чоловік, який, за інформацією польських ЗМІ, є футбольним хуліганом та бере участь у поєдинках ММА.

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За даними слідства, конфлікт розпочався у магазині, коли один із чоловіків запитав українку, чи вона з України. Після словесної перепалки нападники дочекалися пару на вулиці, де почали бити хлопця та дівчину. На оприлюднених відео видно, як чоловіка б'ють кулаками й ногами, зокрема по голові, а дівчина також зазнає кількох ударів.

Очевидець зафільмував фінальну частину нападу з вікна сусіднього будинку. На записі також видно, як до побиття долучився ще один чоловік, який приїхав на місце на спортивному автомобілі. Саме його, за інформацією видання, затримали разом із першим підозрюваним. Третього учасника нападу польська поліція продовжує розшукувати.

Затримання проводили співробітники антитерористичного підрозділу спільно з поліцією Вроцлава. Розслідування триває.

Як мии писали, у польському Вроцлаві затримали двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому нападі на 20-річну українку та 21-річного українця, третього ймовірного нападника ще розшукують. Затриманим 27 і 45 років. За даними поліції, обидва раніше були засуджені за різні правопорушення, а одного з них затримав контртерористичний підрозділ під час спроби залишити Вроцлав. Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський заявив, що «жорстоке насильство ніколи не залишиться безкарним». Про затримання повідомили поліція Вроцлава, а також очільник польського МВС. Наразі триває пошук третього учасника нападу. Інших подробиць про підозрюваних правоохоронці поки не розголошували.

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Напад на українську пару у Вроцлаві почався біля магазину після того, як один із чоловіків почув українську мову, почав ображати дівчину словами «Ти українка?» та вигукував образливі ксенофобські фрази. Згодом до нього приєдналися ще двоє чоловіків, які жорстоко побили українців. За словами матері постраждалої Каріни Кітцай, її донька отримала тяжкі травми, зокрема поріз шиї, розірване вухо та численні забої, а її наречений зазнав серйозних травм голови. Постраждалих госпіталізували. Родина вимагає справедливого покарання для нападників і наголошує, що конфлікт стався саме через українське походження потерпілих. Інцидент викликав широкий резонанс у Польщі та Україні.

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