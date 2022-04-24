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Болгарія розгляне можливість закупівлі української електроенергії - Марченко

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Болгарія розгляне можливість закупівлі української електроенергії - Марченко

pixabay.com

Віцепрем'єр-міністр, міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність розглянути питання щодо закупівлі електроенергії в України.

Україна нещодавно приєдналася до енергомережі Європи ENTSO-E, завдяки чому електроенергія, що виробляється в Україні, зможе реалізовуватися на європейському ринку.

Про це повідомив український міністр фінансів Сергій Марченко на своїй сторінці в Facebook.

"Таку можливість обговорював з усіма європейськими колегами. Віце-прем‘єр-міністр, Міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність внести у порядок денний уряду розгляд питання щодо закупівлі виробленої нами електроенергії", - написав Марченко.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков 27 квітня приїде до України, зокрема відвідає Київ з урядовою делегацією.

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