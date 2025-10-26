ТСН у соціальних мережах

"Болісний досвід": німецька міністерка розповіла, як ховалася в укритті під час атаки РФ

Європейська політикиня розповіла про атаку РФ, яку застала у Києві.

Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

Міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе ховалася в укритті під час російських ударів по Києву в ніч на суботу, 25 жовтня. Вона назвала це «болісним досвідом».

Про це повідомляє «Європейська правда».

Як поділилася Райхе, у Києві вона застала атаку РФ, і це був «болісний досвід». Тоді як для українців, визнала вона, масовані російські атаки стали сумною частиною української буденності.

«Ця ніч ще раз дуже чітко показала мені, що атаки Росії на українське населення спрямовані на те, щоб виснажити його», — стверджує вона.

Нагадаємо, у неділю, 26 жовтня, РФ атакувала Україну 101 ударним БпЛА.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у повідомленні ПС
ЗСУ.

