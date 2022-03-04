Болить зуб: де отримати безкоштовну стоматологічну допомогу

В умовах військового часу люди намагаються допомагати та підтримувати одне одного. Для надання безоплатної стоматологічної допомоги створений телеграм канал, де можна знайти адреси та телефони клінік по всій Україні

В умовах військового часу люди намагаються допомагати та підтримувати одне одного. Для надання безоплатної стоматологічної допомоги створений телеграм канал, де можна знайти адреси та телефони клінік по всій Україні. https://t.me/+wNWc1BZsBqM1YjEy. Інформація оновлюється

Разом ми сильні

Київ

1️⃣Саксаганського 123

V.R.Dental

Virtual and Restorative Dentistry

Номер клініки 0664668808

2️⃣Central Dental Clinic

Оболонський проспект, 26

Номер: +380 50 410 2850

3️⃣TDC_clinic

Михайлівський провулок, 4

Номер: 0678272723

4️⃣ “Vivaldi Dent”

вул. Бульварно-Кудрявська, 33 Г

Номери:0973557766

0995557766

5️⃣ Стоматологія

Вулиця Мишуги 10

(торгово-офісний центр Паралель поряд з Пірамідою 2 поверх)

Номер: 0 (96) 923 99 03

6️⃣ Esthetic dental clinic

Вул. Чавдар, 13

Номер: +380505379977

7️⃣ Центр ізраїльської стоматології

Вул. Шептицького, 14

Номер: +380672350935

8️⃣ Позняки/Осокорки

Номер: +380969239903

Пишіть, дзвоніть їм

9️⃣ Ул. Автозаводская 83

Номер: 067 507 66 93

Ірина (вайбер)

(Тільки за гострим болем, пульпіт/ періодонтит/видалення)

Теремки

Номер: 0731707148

1️⃣1️⃣ Київ, Дарницький р-н.

вул.Юрія Литвинського 52/16

Номер:0507588885

0965268879

1️⃣2️⃣ Medical centre by Dr.Yurin працює та допомагає оперативно при гострому болі.

Контакти: Київ. вул.Богданівська 7Г

Номери: 0507429040

0987429040

1️⃣3️⃣ «Добрий Доктор»

Контакти: Київ, Мілютенко 11

Номер: 0961020308

1️⃣4️⃣ КТ щелепно-лицевої ділянки (гострий біль, травма) то на Драгоманова 6/1, Київ

Безкоштовно!

068 100 29 53

1️⃣5️⃣ Narin Dental Care

Голосіївський район

Номер: 0930542509

1️⃣6️⃣ Київ:

Дніпровський район, Воскресенська 12б. Complex Dent.

Невідкладна стоматологічна допомога.

Можлива онлайн консультація.

Телефон: 0688663606.

1️⃣7️⃣ Стоматолог-хірург. "Український стоматологічний центр»

вулиця Голосіївска, 13а.

Можу приймати ургентних хворих на надавати швидку допомогу

Телефон: 0632437717

1️⃣8️⃣ Укр стомат центр

вулиця Голосіївська, 13A

Номер +380 63 243 7717 Анна

1️⃣9️⃣ Петра Куринного 2

Это поликлиника

Телефон 0936880556

Андрей Юрьевич

2️⃣0️⃣, вул. Солом'янська, 20в.

IDENTICO Dental clinic

0679382801.

Увага, запис лише через месенджери, мобільний зв'язок працює погано.

Чернівці:

Руська 219Е корпус 6

1️⃣"Естетична стоматологія orange clinic"

контактні дані:

+380991110214

2️⃣ м. Вижниця, Чернівецька область

Тільки жінки і діти.

Номери: 0975380211

0954893255

Трускавець:

Стоматологія dr.Pihur

Вул.Стебницька 76

Номер: 0635631661

Маєвський Олександр Едуардович

Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Стара Поштова

Номер: 0673830423

Івано- Франківськ:

1️⃣Івано-Франківська обл. , м.Надвірна, вул. Володимира Великого 2А/1

Номери: Іван 0970037766

Максим 0993775175

2️⃣ White dental clinic,

вул Матейки 21, +380502398181

3️⃣ вул. Толстого, 3

Vivcharuk dental office

0670775500

Вівчарук Віталій

Миколаївська область, смт Казанка

Тамерлан Багиров

Номер: 095657521

Кропивницький, Тесленко Ігор

Номер: 0958018912

м.Олександрія

Кіровоградська область

Гарагуля Оксана Леонідівна

Телефон: 0977747237



Дніпро:

1️⃣ Олександр Петрович

Гостра біль(не хірургія!)

Номер: 0935548650

2️⃣ Максим

Номер: 0630482644

3️⃣Пр. Богдана Хмельницького, 116

Бочева Наталія Володимирівна

Працюю у дежурному режимі!

Всі види послуг(крім імплантації), складні видалення ретенованих 8 !

Номер: 067-553-43-43

4️⃣platinum.clinic.dr

Набережная Победы, 112Д

099 492 9998 (Ургентный режим)

5️⃣onyx.dentalclinic

улица Маршала Малиновского 6

Тел - 068 050 1123

6️⃣ Проспект Пушкіна, 26

Лікарня ім. Руднєва

0971158338 - Травмпункт

0683122963 - щелепно-лицьова хірургія



Жмеринка

Шевченко Сергій Вікторович

Номер: 0973357860

Херсон:

1️⃣ Smile

Олешки Херсонська обл

Номер: 0503054702

2️⃣ Вулиця Преображенська 15

клініка Щербакових

0956762455



Житомир:

1️⃣ КП «Стоматологічна поліклініка №2»

Вул. Покровська, 159

Безкоштовна хірургічна, терапевтична невідкладна допомога

Телефони: 095 1215979 Директор Тетяна

0961554646 - регістратура.

Суми:

Андрій

Номер: 0997732895

Львів:

1️⃣ ул. Стуса 24

клиника DentalKnysh

+380636798196

Борислав, Львівська область:

2️⃣вул. Шевченка 12, вхід біля під'їзду. Невідкладна допомого по гострій болі (не хірургія). Я терапевт.

Номер: 0507019292

3️⃣М. Броди Львівська обл.

Адмін +380 (97) 977 20 70

Особистий 0977707013

м. Кременчуг:

Стоматологія “Avocado clinic”

вул. 29 Вересня 18А .

Телефон адміністратора

Номер: +380 (97) 643 70 40 Маріна

Полтава:

1️⃣улица Симона Петлюры 21, Центр сучасної стоматології «Bio Dental Clinic”

+380 (66) 888 66 26

2️⃣ ул. Великотырновская 33/2, клиника Dental Beauty Centre.

Телефон +380 (66) 291 06 16

Ковель , Волинська обл.,

Ковель , Волинська обл.,

Перемоги 13

Клініка “Stoma”

0977063759

Одеса:

1️⃣Ул. Нежинская 6

Стоматологический кабинет

0664816053

Хмельницький:

1️⃣Лікар - ортодонт

Готовий Вас прийняти кому терміново потрібно

0987993937

0987993939



Закарпатська обл.

м.Мукачево, +380507835224

2️⃣ Закарпатська обл. місто Тячів.

вул. Кошута 131 (Гоголя 2) у торговому центрі «Алмаз» на 3-му поверсі. Номер телефону: +380979041560.

Бровари:

Стоматологія Стогнія

Вул.Кирпоноса 7а,

+380 (97) 007 22 70

Вінниця :

1️⃣ Вул.Князів Коріатовичів 118

Стоматолгія АртДентал

0637499202

Луцьк:

1️⃣просп.Грушевського-13

0955353195

Лобанов Андрій Ігорович

Рівне:

1️⃣Міцкевича 34

Клікіна Dynasty Kholod Dental Studio

0971279712

0661170483

2️⃣ Дубенська 44 в

стоматологія AleksDentRv, 0984637779