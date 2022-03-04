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Болить зуб: де отримати безкоштовну стоматологічну допомогу

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В умовах військового часу  люди намагаються допомагати та підтримувати  одне одного.  Для надання безоплатної стоматологічної допомоги створений телеграм канал,  де можна знайти адреси та телефони клінік по всій Україні

В умовах військового часу  люди намагаються допомагати та підтримувати  одне одного.  Для надання безоплатної стоматологічної допомоги створений телеграм канал,  де можна знайти адреси та телефони клінік  по всій Україні.  https://t.me/+wNWc1BZsBqM1YjEy Інформація оновлюється

Разом ми сильні

Київ

1️⃣Саксаганського 123

V.R.Dental

Virtual and Restorative Dentistry 

Номер клініки 0664668808

2️⃣Central Dental Clinic 

Оболонський проспект, 26 

Номер: +380 50 410 2850

3️⃣TDC_clinic 

Михайлівський провулок, 4 

Номер: 0678272723 

4️⃣ “Vivaldi Dent”

вул. Бульварно-Кудрявська, 33 Г

Номери:0973557766

0995557766

5️⃣ Стоматологія

 Вулиця Мишуги 10

 (торгово-офісний центр Паралель поряд з Пірамідою 2 поверх)

Номер: 0 (96) 923 99 03

6️⃣ Esthetic dental clinic 

Вул. Чавдар, 13 

Номер: +380505379977

7️⃣ Центр ізраїльської стоматології 

Вул. Шептицького, 14 

Номер: +380672350935

8️⃣ Позняки/Осокорки 

Номер: +380969239903

Пишіть, дзвоніть їм

9️⃣ Ул. Автозаводская 83

Номер: 067 507 66 93 

Ірина (вайбер)

(Тільки за гострим болем, пульпіт/ періодонтит/видалення)

Теремки

Номер: 0731707148

1️⃣1️⃣ Київ, Дарницький р-н.

вул.Юрія Литвинського 52/16

Номер:0507588885

0965268879

1️⃣2️⃣ Medical centre by Dr.Yurin працює та допомагає оперативно при гострому болі.

Контакти: Київ. вул.Богданівська 7Г 

Номери: 0507429040

0987429040

1️⃣3️⃣ «Добрий Доктор» 

Контакти: Київ, Мілютенко 11

Номер: 0961020308

1️⃣4️⃣ КТ щелепно-лицевої ділянки (гострий біль, травма) то на Драгоманова 6/1, Київ

Безкоштовно!

068 100 29 53

1️⃣5️⃣ Narin Dental Care 

Голосіївський район

Номер: 0930542509

1️⃣6️⃣ Київ:

Дніпровський район, Воскресенська 12б. Complex Dent.

Невідкладна стоматологічна допомога.

Можлива онлайн консультація.

Телефон: 0688663606.

1️⃣7️⃣ Стоматолог-хірург. "Український стоматологічний центр» 

вулиця Голосіївска,  13а. 

Можу приймати ургентних хворих на надавати швидку допомогу

Телефон: 0632437717

1️⃣8️⃣ Укр стомат центр 

вулиця Голосіївська, 13A

Номер +380 63 243 7717 Анна

1️⃣9️⃣ Петра Куринного 2

Это поликлиника

Телефон 0936880556

Андрей Юрьевич

2️⃣0️⃣, вул. Солом'янська, 20в. 

IDENTICO Dental clinic

0679382801. 

Увага, запис лише через месенджери, мобільний зв'язок працює погано.

Чернівці:

Руська 219Е корпус 6

1️⃣"Естетична стоматологія orange clinic"

контактні дані:

+380991110214

2️⃣ м. Вижниця, Чернівецька область

Тільки жінки і діти. 

Номери: 0975380211

0954893255

Трускавець:

Стоматологія dr.Pihur 

Вул.Стебницька 76 

Номер: 0635631661

Маєвський Олександр Едуардович

Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Стара Поштова 

Номер: 0673830423

Івано- Франківськ:

1️⃣Івано-Франківська обл. , м.Надвірна, вул. Володимира Великого 2А/1

Номери: Іван 0970037766

Максим 0993775175

2️⃣  White dental clinic, 

вул Матейки 21, +380502398181

3️⃣ вул. Толстого, 3

Vivcharuk dental office 

0670775500

Вівчарук Віталій

Миколаївська область, смт Казанка

Тамерлан Багиров 

Номер: 095657521

Кропивницький, Тесленко Ігор 

Номер: 0958018912

м.Олександрія 

Кіровоградська область 

Гарагуля Оксана Леонідівна

Телефон: 0977747237


Дніпро: 

1️⃣ Олександр Петрович 

Гостра біль(не хірургія!) 

Номер: 0935548650

2️⃣ Максим

Номер: 0630482644

3️⃣Пр. Богдана Хмельницького, 116

Бочева Наталія Володимирівна

Працюю у дежурному режимі!

Всі види послуг(крім імплантації), складні видалення ретенованих 8 !

Номер: 067-553-43-43

4️⃣platinum.clinic.dr

Набережная Победы, 112Д

099 492 9998 (Ургентный режим) 

5️⃣onyx.dentalclinic

улица Маршала Малиновского 6 

Тел - 068 050 1123

6️⃣ Проспект Пушкіна, 26

Лікарня ім. Руднєва

0971158338 - Травмпункт

0683122963 - щелепно-лицьова хірургія


Жмеринка

Шевченко Сергій Вікторович

Номер: 0973357860

Херсон:

1️⃣ Smile 

Олешки Херсонська обл 

Номер: 0503054702

2️⃣ Вулиця Преображенська 15

клініка Щербакових

0956762455


Житомир: 

1️⃣ КП «Стоматологічна поліклініка №2»

Вул. Покровська, 159 

Безкоштовна хірургічна, терапевтична невідкладна допомога 

Телефони: 095 1215979 Директор Тетяна

0961554646 - регістратура.

Суми: 

Андрій 

Номер: 0997732895

Львів:

1️⃣ ул. Стуса 24 

клиника DentalKnysh 

+380636798196

Борислав, Львівська область:

2️⃣вул. Шевченка 12, вхід біля під'їзду. Невідкладна допомого по гострій болі (не хірургія). Я терапевт. 

Номер: 0507019292

3️⃣М. Броди Львівська обл. 

Адмін +380 (97) 977 20 70

Особистий 0977707013

м. Кременчуг:

Стоматологія “Avocado clinic”

вул. 29 Вересня 18А .

Телефон адміністратора 

Номер: +380 (97) 643 70 40 Маріна

Полтава:

1️⃣улица Симона Петлюры 21, Центр сучасної стоматології «Bio Dental Clinic” 

+380 (66) 888 66 26

2️⃣ ул. Великотырновская 33/2, клиника Dental Beauty Centre.

Телефон +380 (66) 291 06 16

Ковель , Волинська обл.,

Ковель , Волинська обл.,

Перемоги 13

Клініка “Stoma”

0977063759

Одеса:

1️⃣Ул. Нежинская 6

Стоматологический кабинет

0664816053

Хмельницький:

1️⃣Лікар - ортодонт 

Готовий Вас прийняти кому терміново потрібно 

0987993937

0987993939


Закарпатська обл.

м.Мукачево, +380507835224

2️⃣ Закарпатська обл.  місто Тячів. 

вул. Кошута 131 (Гоголя 2) у торговому центрі «Алмаз» на 3-му поверсі. Номер телефону: +380979041560.

Бровари:

Стоматологія Стогнія 

Вул.Кирпоноса 7а,

+380 (97) 007 22 70

Вінниця :

1️⃣ Вул.Князів Коріатовичів 118

Стоматолгія АртДентал

0637499202

Луцьк:

1️⃣просп.Грушевського-13

0955353195

Лобанов Андрій Ігорович

Рівне:

1️⃣Міцкевича 34

Клікіна Dynasty Kholod Dental Studio 

0971279712

0661170483

2️⃣ Дубенська 44 в

стоматологія AleksDentRv, 0984637779

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