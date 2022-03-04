Болить зуб: де отримати безкоштовну стоматологічну допомогу

В умовах військового часу люди намагаються допомагати та підтримувати одне одного. Для надання безоплатної стоматологічної допомоги створений телеграм канал, де можна знайти адреси та телефони клінік по всій Україні
В умовах військового часу люди намагаються допомагати та підтримувати одне одного. Для надання безоплатної стоматологічної допомоги створений телеграм канал, де можна знайти адреси та телефони клінік по всій Україні. https://t.me/+wNWc1BZsBqM1YjEy. Інформація оновлюється
Разом ми сильні
Київ
1️⃣Саксаганського 123
V.R.Dental
Virtual and Restorative Dentistry
Номер клініки 0664668808
2️⃣Central Dental Clinic
Оболонський проспект, 26
Номер: +380 50 410 2850
3️⃣TDC_clinic
Михайлівський провулок, 4
Номер: 0678272723
4️⃣ “Vivaldi Dent”
вул. Бульварно-Кудрявська, 33 Г
Номери:0973557766
0995557766
5️⃣ Стоматологія
Вулиця Мишуги 10
(торгово-офісний центр Паралель поряд з Пірамідою 2 поверх)
Номер: 0 (96) 923 99 03
6️⃣ Esthetic dental clinic
Вул. Чавдар, 13
Номер: +380505379977
7️⃣ Центр ізраїльської стоматології
Вул. Шептицького, 14
Номер: +380672350935
8️⃣ Позняки/Осокорки
Номер: +380969239903
Пишіть, дзвоніть їм
9️⃣ Ул. Автозаводская 83
Номер: 067 507 66 93
Ірина (вайбер)
(Тільки за гострим болем, пульпіт/ періодонтит/видалення)
Теремки
Номер: 0731707148
1️⃣1️⃣ Київ, Дарницький р-н.
вул.Юрія Литвинського 52/16
Номер:0507588885
0965268879
1️⃣2️⃣ Medical centre by Dr.Yurin працює та допомагає оперативно при гострому болі.
Контакти: Київ. вул.Богданівська 7Г
Номери: 0507429040
0987429040
1️⃣3️⃣ «Добрий Доктор»
Контакти: Київ, Мілютенко 11
Номер: 0961020308
1️⃣4️⃣ КТ щелепно-лицевої ділянки (гострий біль, травма) то на Драгоманова 6/1, Київ
Безкоштовно!
068 100 29 53
1️⃣5️⃣ Narin Dental Care
Голосіївський район
Номер: 0930542509
1️⃣6️⃣ Київ:
Дніпровський район, Воскресенська 12б. Complex Dent.
Невідкладна стоматологічна допомога.
Можлива онлайн консультація.
Телефон: 0688663606.
1️⃣7️⃣ Стоматолог-хірург. "Український стоматологічний центр»
вулиця Голосіївска, 13а.
Можу приймати ургентних хворих на надавати швидку допомогу
Телефон: 0632437717
1️⃣8️⃣ Укр стомат центр
вулиця Голосіївська, 13A
Номер +380 63 243 7717 Анна
1️⃣9️⃣ Петра Куринного 2
Это поликлиника
Телефон 0936880556
Андрей Юрьевич
2️⃣0️⃣, вул. Солом'янська, 20в.
IDENTICO Dental clinic
0679382801.
Увага, запис лише через месенджери, мобільний зв'язок працює погано.
Чернівці:
Руська 219Е корпус 6
1️⃣"Естетична стоматологія orange clinic"
контактні дані:
+380991110214
2️⃣ м. Вижниця, Чернівецька область
Тільки жінки і діти.
Номери: 0975380211
0954893255
Трускавець:
Стоматологія dr.Pihur
Вул.Стебницька 76
Номер: 0635631661
Маєвський Олександр Едуардович
Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Стара Поштова
Номер: 0673830423
Івано- Франківськ:
1️⃣Івано-Франківська обл. , м.Надвірна, вул. Володимира Великого 2А/1
Номери: Іван 0970037766
Максим 0993775175
2️⃣ White dental clinic,
вул Матейки 21, +380502398181
3️⃣ вул. Толстого, 3
Vivcharuk dental office
0670775500
Вівчарук Віталій
Миколаївська область, смт Казанка
Тамерлан Багиров
Номер: 095657521
Кропивницький, Тесленко Ігор
Номер: 0958018912
м.Олександрія
Кіровоградська область
Гарагуля Оксана Леонідівна
Телефон: 0977747237
Дніпро:
1️⃣ Олександр Петрович
Гостра біль(не хірургія!)
Номер: 0935548650
2️⃣ Максим
Номер: 0630482644
3️⃣Пр. Богдана Хмельницького, 116
Бочева Наталія Володимирівна
Працюю у дежурному режимі!
Всі види послуг(крім імплантації), складні видалення ретенованих 8 !
Номер: 067-553-43-43
4️⃣platinum.clinic.dr
Набережная Победы, 112Д
099 492 9998 (Ургентный режим)
5️⃣onyx.dentalclinic
улица Маршала Малиновского 6
Тел - 068 050 1123
6️⃣ Проспект Пушкіна, 26
Лікарня ім. Руднєва
0971158338 - Травмпункт
0683122963 - щелепно-лицьова хірургія
Жмеринка
Шевченко Сергій Вікторович
Номер: 0973357860
Херсон:
1️⃣ Smile
Олешки Херсонська обл
Номер: 0503054702
2️⃣ Вулиця Преображенська 15
клініка Щербакових
0956762455
Житомир:
1️⃣ КП «Стоматологічна поліклініка №2»
Вул. Покровська, 159
Безкоштовна хірургічна, терапевтична невідкладна допомога
Телефони: 095 1215979 Директор Тетяна
0961554646 - регістратура.
Суми:
Андрій
Номер: 0997732895
Львів:
1️⃣ ул. Стуса 24
клиника DentalKnysh
+380636798196
Борислав, Львівська область:
2️⃣вул. Шевченка 12, вхід біля під'їзду. Невідкладна допомого по гострій болі (не хірургія). Я терапевт.
Номер: 0507019292
3️⃣М. Броди Львівська обл.
Адмін +380 (97) 977 20 70
Особистий 0977707013
м. Кременчуг:
Стоматологія “Avocado clinic”
вул. 29 Вересня 18А .
Телефон адміністратора
Номер: +380 (97) 643 70 40 Маріна
Полтава:
1️⃣улица Симона Петлюры 21, Центр сучасної стоматології «Bio Dental Clinic”
+380 (66) 888 66 26
2️⃣ ул. Великотырновская 33/2, клиника Dental Beauty Centre.
Телефон +380 (66) 291 06 16
Ковель , Волинська обл.,
Ковель , Волинська обл.,
Перемоги 13
Клініка “Stoma”
0977063759
Одеса:
1️⃣Ул. Нежинская 6
Стоматологический кабинет
0664816053
Хмельницький:
1️⃣Лікар - ортодонт
Готовий Вас прийняти кому терміново потрібно
0987993937
0987993939
Закарпатська обл.
м.Мукачево, +380507835224
2️⃣ Закарпатська обл. місто Тячів.
вул. Кошута 131 (Гоголя 2) у торговому центрі «Алмаз» на 3-му поверсі. Номер телефону: +380979041560.
Бровари:
Стоматологія Стогнія
Вул.Кирпоноса 7а,
+380 (97) 007 22 70
Вінниця :
1️⃣ Вул.Князів Коріатовичів 118
Стоматолгія АртДентал
0637499202
Луцьк:
1️⃣просп.Грушевського-13
0955353195
Лобанов Андрій Ігорович
Рівне:
1️⃣Міцкевича 34
Клікіна Dynasty Kholod Dental Studio
0971279712
0661170483
2️⃣ Дубенська 44 в
стоматологія AleksDentRv, 0984637779