“Болванки” замість суперзброї: експерт розвінчав міфи про “Орешнік”

Ракета «Орешнік» без ядерного заряду не настільки катастрофічна, як її малюють / © ТСН

Вдень четверга, 12 лютого, всю Україну вже двічі охоплювала масштабна тривога через загрозу застосування так званої новітньої ракети «Орешнік».

Військовий експерт Іван Ступак у коментарі «РБК-Україна» пояснив логіку дій ворога та розповів, що насправді являє собою російська «диво-зброя», якою Кремль намагається залякати світ.

Чому б’ють вдень

За словами експерта, зміщення часу атак на денний період має прагматичну причину. Балістичні ракети підлітають до цілі за лічені хвилини, тому їх використовують для знищення об’єктів, інформація про які є «гарячою».

«Фантазуємо: десь на околиці Львова приїхав якийсь вантаж із західного кордону. Він зараз ще 2 години тут, а потім кудись роз’їдеться. Тому як тільки інформацію отримано — одразу завдано удару. Ось така логіка», — пояснив Ступак.

Він зауважив, що окупанти просто не можуть чекати ночі, адже ціль зникне.

Що таке «Орешнік» і чим він страшний

«Орешнік» — це балістична ракета середньої дальності, створена на базі комплексу РС-26 «Рубіж». Вона розвиває гіперзвукову швидкість (понад 12 000 км/год) і несе шість бойових частин із суббоєприпасами. За даними розвідки, станом на січень 2026 року в РФ було лише 3–4 такі ракети.

Однак Ступак заспокоює: без ядерного заряду ця зброя не настільки катастрофічна, як її малюють.

«Коли “Орешнік“ без ядерного заряду, він розкривається на 6 блоків по 6 частин, всього 36. Це такі “болванки“, це більше про залякування», — зазначив експерт.

Він порівняв ефект від падіння цих блоків, як це було у Дніпрі, зі звичайними артилерійськими снарядами. Тобто, фактично, це як 36 артилерійських пострілів.

Закласти туди звичайну вибухівку складно технічно: через величезну швидкість і нагрів під час входу в атмосферу вона може здетонувати передчасно.

На питарння, чи можна збити цю ракету, експерт пояснив, що на жаль, система Patriot, яка перехоплює «Кинджали», проти «Орешніка» безсила. Збити її міг би американський комплекс THAAD, але його вартість сягає 3 мільярдів доларів, і в України такої системи немає.

Дві тривоги за день: хроніка загрози

12 лютого стало днем напруги для всієї України. Вдень Повітряні сили двічі оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу балістики.

Моніторингові канали писали про ймовірний пуск «Орешніка» з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Олександр Коваленко згодом уточнив, що пуски були імітаційними — росіяни проводили тренування або намагалися здійснити психологічний тиск.

Нагадаємо, що Україна не залишає такі дії без відповіді. У січні 2026 року Сили оборони вдарили по полігону «Капустин Яр», уразивши монтажно-випробувальний корпус, де окупанти готують ракети до старту.