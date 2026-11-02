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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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619
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"Болить живіт, є температура й озноб": чоловік із Петропавлівської Борщагівки записав відео для рідних

Тривожне відео з приватного будинку в Петропавлівській Борщагівці отримали родичі одного з чоловіків. На кадрах помітні сліди побоїв, а сам він скаржиться на сильний біль і погіршення самопочуття.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Скандал у Петропавлівській Борщагівці

Скандал у Петропавлівській Борщагівці / © скриншот

Один із чоловіків, яких утримували у приватному будинку в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, надіслав рідним відеозвернення про погіршення самопочуття.

Про це стало відомо з оприлюдненого фрагменту відеозапису та повідомлень у мережі.

На відео чоловік розповідає про свій фізичний стан, при цьому на його обличчі помітні сліди побоїв.

«У мене дуже сильно болить живіт, є температура, озноб, запаморочення та слабкість», — каже він на записі.

Отримавши ці кадри, родичі потерпілого звернулися до приватної медичної служби. Надалі медики прибули за адресою, щоб оглянути чоловіка та надати йому необхідну допомогу.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці: останні новини

Нагадаємо, на Петропавлівській Борщагівці на Київщині стався конфлікт за участю приватної швидкої, поліції та Нацгвардії. Спочатку медиків не пускали до пацієнта, але згодом лікарку пропустили всередину. У цей час під будинком зібралися місцеві мешканці, які намагалися відчинити ворота.

Також одна з жінок розповіла про свого травмованого знайомого, який перебував у підвалі 37 днів.

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