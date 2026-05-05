Бомба поштою: жінку спіймали під час спроби підриву будівлі ЗСУ в обласному центрі (фото)

СБУ / © СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією зірвали нову спробу російських окупантів здійснити кривавий теракт. У Житомирі правоохоронці спрацювали на випередження та затримали російську агентку, яка готувала підрив адміністративної будівлі одного з підрозділів Збройних Сил України.

Про це йдеться у прес-службі СБУ.

Як з’ясували слідчі, жінка мала під виглядом звичайного кур’єра доставити у приміщення поштове відправлення. Проте всередині пакунка була захована саморобна бомба. План російських спецслужб полягав у тому, щоб дистанційно підірвати «посилку» одразу після її передачі.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум. Агентку затримали саме тоді, коли вона повністю підготувала вибухівку та вже придбала уніформу однієї із відомих служб поштової доставки.

Вербування в Телеграмі за гроші «на дозу»

Розслідування встановило особу фігурантки. Нею виявилася завербована росіянами наркозалежна мешканка міста Ізмаїл, що на Одещині. Жінка потрапила у поле зору російських спецслужб банально — коли шукала у місцевих Телеграм-каналах легкі «швидкі заробітки на дозу».

Після успішного вербування куратори «відрядили» жінку до Житомира. Там вона орендувала квартиру та розпочала виготовлення саморобного вибухового пристрою за чіткою інструкцією від двох російських представників.

Правоохоронці задокументували, що куратори з РФ доручили агентці максимально «підсилити» бомбу металевими гайками та болтами для більшого радіуса ураження, а також спорядити її мобільним телефоном, щоб здійснити активацію дистанційно.

Після складання бомби фігурантка провела дорозвідку біля потенційної «цілі» та узгодила зі своїми російськими керівниками точний час і локацію запланованого теракту. Окрім цього, зловмисниця фотографувала та знімала на відео периметри інших військових об’єктів у Житомирі, поблизу яких ворог планував здійснити наступні підриви.

Під час обшуку в орендованій житомирській квартирі затриманої слідчі вилучили повністю готовий вибуховий пристрій, хімічні компоненти для створення саморобної вибухівки, придбану уніформу кур’єра та смартфон, який містив беззаперечні докази підготовки до замаху.

Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили російській агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Жінка перебуває під вартою. За скоєне їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

В Україні все частіше трапляються теракти — останні новини

Нагадаємо, 18 квітня у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої загинули семеро людей, ще семеро дістали поранення. За даними слідства, конфлікт розпочався біля під’їзду будинку, після чого нападник відкрив вогонь, згодом повернувся до квартири по вогнепальну зброю, підпалив помешкання та продовжив стрілянину на вулиці та в супермаркеті.

Зловмисник убив кількох людей, поранив перехожих і захопив заручників у магазині, погрожуючи їм зброєю. Під час штурму спецпідрозділу його було ліквідовано. Слідство триває, остаточні висновки щодо мотивів і психічного стану нападника мають встановити експертизи.

Також, контррозвідка СБУ запобігла теракту у Хмельницькому. За даними слідства, агент російських спецслужб планував підірвати саморобну бомбу в місці скупчення українських військових.

Зловмисник діяв за вказівками кураторів і мав намір використати схему з анонімним викликом на «102», щоб дочекатися прибуття поліції та дистанційно активувати вибухівку. Його затримали під час дорозвідки місцевості — у нього вилучили саморобний вибуховий пристрій і телефон із доказами співпраці з РФ.

