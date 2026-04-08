- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 276
- Час на прочитання
- 2 хв
Бомба в центрі Харкова: подружжя спіймали під час підготовки теракту
СБУ затримала подружжя агентів рф, яке готувало теракт у центрі Харкова
Контррозвідка СБУ запобігла ще одному теракту в Харкові. Затримано двох російських агентів, які готували підрив у центрі міста.
Про це повідомляє СБУ.
Підготовка теракту у Харкові — що відомо
За матеріалами справи, фігуранти виготовили саморобну бомбу, яку мали закласти у центральній частині Харкова та дистанційно підірвати під час найбільшого скупчення людей. У разі вчинення кривавого теракту росіяни сподівалися спровокувати панічні настрої у людей, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у Харкові.
Співробітники СБУ викрили ворожі наміри і затримали агентів в обласному центрі на етапі виготовлення бомби в орендованій квартирі.
Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалась місцева подружня пара наркозалежних, яка шукала «гроші на дозу» в телеграм-каналах. Згодом фігуранти отримали від куратора з РФ інструкції щодо виготовлення СВП з підручних засобів.
На наступному етапі агенти підшукали об’єкт запланованого теракту і «погодили» його з рашистами.
Під час обшуків у затриманих вилучено:
готовий СВП;
залишки складових до вибухівки;
мобільні телефони для дистанційної активації підриву;
смартфон із доказами контактів з російським спецслужбістом.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у підготовці до вчинення терористичного акту. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше в Одесі правоохоронці затримали 19‑річну дівчину, яка готувала теракт за вказівкою спецслужб РФ. Зловмисниця виготовила саморобну вибухівку і планувала підірвати вантажівку з обладнанням для місцевого об’єкта критичної інфраструкту. Її затримали «на гарячому» до здійснення злочину. Повідомляється, що фігурантка була завербована через Telegram та діяла за інструкціями кураторів із РФ.