Бомба в центрі Харкова: подружжя спіймали під час підготовки теракту

СБУ затримала подружжя агентів рф, яке готувало теракт у центрі Харкова

Завербоване подружжя

Контррозвідка СБУ запобігла ще одному теракту в Харкові. Затримано двох російських агентів, які готували підрив у центрі міста.

Про це повідомляє СБУ.

Підготовка теракту у Харкові — що відомо

За матеріалами справи, фігуранти виготовили саморобну бомбу, яку мали закласти у центральній частині Харкова та дистанційно підірвати під час найбільшого скупчення людей. У разі вчинення кривавого теракту росіяни сподівалися спровокувати панічні настрої у людей, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у Харкові.

Співробітники СБУ викрили ворожі наміри і затримали агентів в обласному центрі на етапі виготовлення бомби в орендованій квартирі.

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалась місцева подружня пара наркозалежних, яка шукала «гроші на дозу» в телеграм-каналах. Згодом фігуранти отримали від куратора з РФ інструкції щодо виготовлення СВП з підручних засобів.

На наступному етапі агенти підшукали об’єкт запланованого теракту і «погодили» його з рашистами.

Під час обшуків у затриманих вилучено:

  • готовий СВП;

  • залишки складових до вибухівки;

  • мобільні телефони для дистанційної активації підриву;

  • смартфон із доказами контактів з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у підготовці до вчинення терористичного акту. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше в Одесі правоохоронці затримали 19‑річну дівчину, яка готувала теракт за вказівкою спецслужб РФ. Зловмисниця виготовила саморобну вибухівку і планувала підірвати вантажівку з обладнанням для місцевого об’єкта критичної інфраструкту. Її затримали «на гарячому» до здійснення злочину. Повідомляється, що фігурантка була завербована через Telegram та діяла за інструкціями кураторів із РФ.

