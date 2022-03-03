Бомба влучила в ТЕС в Охтирці: наразі виявлено тіла двох загиблих

Бомба влучила в ТЕС в Охтирці: наразі виявлено тіла двох загиблих

З-під завалів також деблоковано жінку.

В м. Охтирка 14 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС працюють на місці нанесеного авіаудару по ТЕЦ.

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Про це сьогодні, 3 березня, повідомляє пресслужба відомства.

На даний момент виявлено тіла двох загиблих людей.

З-під завалів деблоковано жінку. Травмовану передали медикам. Роботи тривають.

Нагадаємо, в Охтирці Сумської області бомба, випущена РФ, 3 березня влучила в ТЕЦ.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

"Російська авіація бомбить мирне українське місто. Бомба потрапила в ТЕЦ", - повідомив він.