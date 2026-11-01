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Бомбардувальники та ракети вже на позиціях: розвідка попередила Україну про нову атаку
Росія готується завдати масштабного повітряного удару по території України протягом найближчих 24 годин.
За оцінками американських розвідувальних служб, Росія може здійснити масований обстріл українських міст та об’єктів інфраструктури протягом найближчих 24 годин.
Серед можливих цілей — об’єкти енергетики, зокрема в західних областях України.
Повідомляється, що шість Ту-95 і Ту-160 уже споряджені. Також підготовлено 31 ракету типу «Іскандер», С-400, «Циркон» та «Онікс».
Українців закликають не нехтувати сигналами про повітряну атаку.
Нагадаємо, протягом 31 жовтня і 1 листопада тривають майже безупинні атаки російських ударних дронів по різних регіонах України від заходу до сходу. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 1 листопада (від 18:00 31 жовтня) Росія запустила 433 ударних БПЛА (64 із них — реактивні).
Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ атакує переважно енергетику.
«Тільки цієї ночі під ударами росіян була наша енергетика в чотирьох областях: Дніпровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій», — зазначив він.