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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1842
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Бомбардувальники та ракети вже на позиціях: розвідка попередила Україну про нову атаку

Росія готується завдати масштабного повітряного удару по території України протягом найближчих 24 годин.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ тероризує Україну

РФ тероризує Україну / © Associated Press

За оцінками американських розвідувальних служб, Росія може здійснити масований обстріл українських міст та об’єктів інфраструктури протягом найближчих 24 годин.

Серед можливих цілей — об’єкти енергетики, зокрема в західних областях України.

Повідомляється, що шість Ту-95 і Ту-160 уже споряджені. Також підготовлено 31 ракету типу «Іскандер», С-400, «Циркон» та «Онікс».

Українців закликають не нехтувати сигналами про повітряну атаку.

Нагадаємо, протягом 31 жовтня і 1 листопада тривають майже безупинні атаки російських ударних дронів по різних регіонах України від заходу до сходу. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 1 листопада (від 18:00 31 жовтня) Росія запустила 433 ударних БПЛА (64 із них — реактивні).

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ атакує переважно енергетику.

«Тільки цієї ночі під ударами росіян була наша енергетика в чотирьох областях: Дніпровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій», — зазначив він.

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