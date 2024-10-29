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Бомбардування Харкова та атака БпЛА на Київ: головні новини ночі 29 жовтня 2024 року

Бомбардування Харкова та атака БпЛА на Київ: головні новини ночі 29 жовтня 2024 року

Наслідки атаки БпЛА на Київ / Фото: ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Тактика салямі": експертка розповіла, як росіяни знищують енергосистему України Читати далі –>
  • Падіння БпЛА у Києві: кількість постраждалих зросла до шести осіб Читати далі –>
  • На тлі відправки військ: голова МЗС КНДР їде з візитом до Москви - Reuters Читати далі –>
  • Росія вночі вдарила КАБом по Харкову: троє загиблих Читати далі –>

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