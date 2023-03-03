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Бомбардував Харків: полоненого російського пілота засуджено до 12 років позбавлення волі

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Бомбардував Харків: полоненого російського пілота засуджено до 12 років позбавлення волі

Фото: Офіс генерального прокурора

У березні 2022 року льотчик отримав наказ знищити передавальний пункт Українського радіо і телебачення в Харківській області.

Російського військового льотчика, який потрапив у полон, засуджено до 12 років позбавлення волі за порушення законів війни під час бомбардування цивільної інфраструктури в Харківській області.

Про це в п’ятницю, 3 березня, повідомили в Офісі генпрокурора.

Російський пілот, ім'я якого не називають, за його словами, був другим командиром шостого підрозділу ВПС у Західному військовому окрузі російської армії. 

За даними прокуратури, у березні 2022 року він отримав наказ знищити передавальний пункт Українського радіо і телебачення в Харківській області, який виконував виключно цивільні функції.

Пілот виконав наказ, випустивши по цілі вісім бомб ФАБ-500, в результаті чого була пошкоджена металева конструкція телевізійної вежі, що унеможливило роботу за стандартами безпеки, а також було знищено кілька технічних засобів і частину адміністративної будівлі. 

Через десять днів після цієї атаки пілотований ним винищувач-бомбардувальник СУ-34 був збитий українськими зенітниками. Російський пілот встиг катапультуватися, але потрапив у полон. 

Окрім кримінального вироку, суд зобов’язав виплатити 1,1 мільйона гривень (близько 28 000 євро) цивільної компенсації за збитки, завдані цілям, ураженим під час бомбардування.

Нагадаємо, раніше в Україні засудили розвідника з білоруської КДБ, який у складі російської приватної військової компанії "Редут" пішов воювати проти України. Служба безпеки зібрала доказову базу на представника білоруської спецслужби. 

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Дата публікації
Перегляди
297
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