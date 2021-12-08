Бомби в трьох школах: у Дніпрі невідомі другий день поспіль "мінують" загальноосвітні установи

З приміщень евакуювали учнів та персонал.
У Дніпрі триває хвиля псевдомінувань загальноосвітніх закладів. 8 грудня невідомі заклали “бомби” у трьох школах.
Про це повідомили у групі "Департамент гуманітарної політики Дніпра".
Як стало відомо, невідомі повідомили про “замінування” шкіл №33, №35 та №111. До освітніх закладів екстрено направили групи реагування, зокрема поліцію, рятувальників, вибухотехніків та кінологів.
З приміщень евакуювали учнів та персонал. У школах працюють правоохоронці.
“За такі "жарти" передбачено кримінальну відповідальність. Такі дії караються статтею №259 Кримінального кодексу України та передбачають позбавлення волі строком від 4 до 8 років”, — додали в департаменті.
Нагадаємо, що днем раніше у Дніпрі “замінували” школу №130. В ній, крім того, семикласник бризнув із газового балончика дівчинці в обличчя.
Читайте також:
- В Україні 4,5 тисячі іграшок можуть бути небезпечними для дітей.
- У Чернівцях маршрутка на переході збила чоловіка.
- У Києві через негоду падають дерева: пошкоджено автівки.