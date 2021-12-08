Бомби в трьох школах: у Дніпрі невідомі другий день поспіль "мінують" загальноосвітні установи

Бомби в трьох школах: у Дніпрі невідомі другий день поспіль "мінують" загальноосвітні установи

З приміщень евакуювали учнів та персонал.

У Дніпрі триває хвиля псевдомінувань загальноосвітніх закладів. 8 грудня невідомі заклали “бомби” у трьох школах.

Про це повідомили у групі "Департамент гуманітарної політики Дніпра".

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Як стало відомо, невідомі повідомили про “замінування” шкіл №33, №35 та №111. До освітніх закладів екстрено направили групи реагування, зокрема поліцію, рятувальників, вибухотехніків та кінологів.

З приміщень евакуювали учнів та персонал. У школах працюють правоохоронці.

“За такі "жарти" передбачено кримінальну відповідальність. Такі дії караються статтею №259 Кримінального кодексу України та передбачають позбавлення волі строком від 4 до 8 років”, — додали в департаменті.

Нагадаємо, що днем раніше у Дніпрі “замінували” школу №130. В ній, крім того, семикласник бризнув із газового балончика дівчинці в обличчя.

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