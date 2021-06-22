Бомби в лісі, городі та на морі: в Україні з початку року виявили більше 30 тисяч боєприпасів

Небезпечні предмети знищують вибухотехніки, а територію — ретельно обстежують.

В Україні з початку року піротехніки вилучили і знищили понад 30 тисяч вибухонебезпечних предметів. Найбільше піротехніки знаходять боєприпасів часів війни.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як правило, вибухонебезпечні предмети місцеві мешканці знаходять під час відпочинку в лісі, а також робіт в городі або на території домоволодіння. Нерідко бомби виявляють і на водоймах.

Так, в Одеській області в акваторії Чорного моря нещодавно дайвери натрапили на затонулий корабель з боєприпасами часів Другої світової війни.

"Піротехнічна група виїхала в Білгород-Дністровський район і знищила 71 артилерійський снаряд калібру 75 мм, а також вибухонебезпечні предмети на зразок патронів", — відзначили в пресслужбі ДСНС України.

Крім того, піротехніки обстежують і розміновують Донецьку та Луганську області. У понеділок, 21 червня, співробітники ДСНС оглянули близько 1,42 гектарів територій і вилучили чотири вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, що в Бердянську знайшли цілий арсенал застарілих боєприпасів. На стару мінометну міну в землі натрапили випадково, коли встановлювали стовпи освітлення в напівзанедбаному дачному поселенні. Грунт там був буквально нашпигований вибухонебезпечними предметами.

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