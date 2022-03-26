"Бомблячи Львів, агресор "передає вітання" Байдену": Садовий розповів про руйнування у місті

Сьогодні всі міста України перебувають у складній ситуації, наголосив Садовий.

Російські окупанти 26 березня вкотре нанесли ракетного удару по Львову. Руйнування у місті доволі серйозні.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Це вже другий удар за останній тиждень. Удари чіткі по об’єктах інфраструктури. Руйнування достатньо серйозні, також ударною хвилею пошкоджена структура освіти – школа, садочок, там повилітали вікна. Добре, що ніхто не загинув, але є поранені. Я думаю, що сьогоднішніми ударами агресор передає вітання президенту Байдену, який зараз перебуває у Польщі, а Львів це - 70 км від Польщі. Весь світ повинен зрозуміти, що загроза є надзвичайно серйозною. Ніхто не знає наступних планів, сьогодні всі міста перебувають у складній ситуації… Чим більше ми будемо мати зброї, чим скоріше прийдуть системи ППО в нашу країну, тим скоріше буде наша перемога", - сказав Садовий.

Нагадаємо, у Львові внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала. Також через обстріли місту завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Також через дії загарбників пошкоджено вікна в одній із шкіл міста.

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