Бомбосховища у Харкові: скільки їх у місті і в якому вони стані

Бомбосховища у Харкові: скільки їх у місті і в якому вони стані

УХаркові підрахували кількість укриттів і оцінили їх стан.

У Харкові проінспектували бомбосховища, порахували і оцінили їхній стан.

Про це повідомили на сайті міськради.

За словами заступника начальника Департаменту з взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Віктора Широкого, у місті є 4 тисячі 200 найпростіших укриттів. Вони розміщуються у житлових будинках Харкова.

"Йде процес розчищення і підготовки найпростіших укриттів – підвальних приміщень. Останнім часом ця робота активізувалась як самими мешканцями будинків, так і КП "Жилкомсервіс", на балансі якого вониперебувають", - зазначив Віктор Широкий.

Фото: Харківська міська рада

За його словами, прості укриття розраховані на перебування людей від 1 до 4 годин.



Також у місті є понад 300 захисних споруд цивільного захисту. Також є споруди подвійного призначення – метрополітен, підземні паркінги та переходи, де можна сховатися у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Загалом в укриттях усіх типів може розміститися понад 1,5 млн жителів міста.

Дізнатись, де є найближче укриття, можна в районних адміністраціях, КП "Жилкомсервіс" та КП "МІЦ". Також у місті створили онлайн-карту з відповідними адресами, дані на якій постійно оновлюються.

Нагадаємо, що влада Києва створює штаб територіальної оборони. Система тероборони столиці має бути розгорнута найближчим часом.

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