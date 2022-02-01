Бомбосховища в Херсоні: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації

Містяни повинні знати, куди бігти у разі небезпеки.
У Херсоні інформацію про місцеперебування сховищ та укриттів, адреси їхнього розташування можна отримати в органах місцевого самоврядування, а також у керівників житлово-експлуатаційних підприємств.
Повний перелік бомбосховищ та укриттів оприлюднено на сайті Херсонської міської ради.
При Херсонській ОДА працює Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи, розташований на проспекті Ушакова, 47.
Містяни можуть звертатися до приймальної: IP-телефон: 063 066 40 50, 602 (кома – довге натискання*), або на гарячу лінію: IP-телефон: 063 066 40 50, 603 (кома – довге натискання*).
Про те, куди бігти, де ховатися та про що варто подбати заздалегідь в разі надзвичайної ситуації - в нашому матеріалі.
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