"Бомбосховище не захистить": Медведєв відповів Зеленському, пригрозивши "суперзброєю"

Дмитро Медведєв

У Путіна вчергове вдалися до чергових погроз світові. Мовляв, у Росії є «така зброя, від якої не захистить бомбосховище».

Про це сказав заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

Головний пияка Росії вчергове назвав українського лідера «наркоманом».

«Київський наркоман заявив, що Кремль повинен знати, де знаходиться бомбосховище, щоб його мешканці могли сховатися, коли він використовуватиме американську зброю далекобійної дії. Цьому виродку потрібно знати, що Росія може використовувати зброю, від якої бомбосховище не захистить», — написав він.

Медведєв не втримався і одночасно пригрозив США.

«Американці також повинні пам’ятати про це (унікальну російську зброю — ред.)», — завершив він.

Нагадаємо, Зеленський наголосив: якщо росіяни не припинять війну, їм знадобляться бомбосховища.

«Вони (росіяни — ред.) мають розуміти, що Україна щоразу відповідатиме. Атакуватимуть нас — буде відповідь», — попередив президент.

Звісно ж, Україна — не держава-терористка, щоб атакувати цивільних. Це, як ми знаємо, традиція росіян. Однак центри російської влади, як от Кремль, безумовно, можуть стати мішенями.