Бомбовий удар по Харкову: загинуло двоє людей, багато постраждалих (фото)

На місці обстрілу працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

У п’ятницю, 17 травня, внаслідок двох ударів, завданих російськими керованими авіабомбами по місту Харкові, загинуло двоє людей. Щонайменше 19 осіб постраждало.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Харківської області, опублікувавши фото з місця обстрілу.

Особи двох загиблих чоловіків наразі встановлюються.

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“Вибухові травми та уламкові ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 18 чоловіків та 58-річна жінка. Медики полку поліції особливого призначення надають допомогу на місці події. Постраждалі доставлені до лікарень для надання медичної допомоги”, - йдеться у повідомленні.

На місці обстрілу працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками та ракетою С-300. Минулося без потерпілих. Втім, є пошкодження.

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