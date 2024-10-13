Бонуси, знижки і соціальні пільги для військових: застосунок "Армія+" оновлять, додавши важливі функції

В "Армія+" зʼявляться навчальні курси, Е-посвідчення та програма лояльності для воїнів.

Застосунок "Армія+" стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця, адже його оновлять, додавши такі функції, як навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генштабом ЗСУ, цифровий аналог військового квитка, що матиме таку саму юридичну силу, що й паперовий, а також систему бонусів, знижок і соціальних пільг для військових.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором.

Ба більше, у застосунку "Резерв+" зʼявиться інноваційний сервіс рекрутингу, що дасть змогу військовозобов'язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.

За словами Черногоренко, в Міноборони хочуть зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним.

"Щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав Сил оборони, отримали повну картину можливостей служби", — підкреслила заступниця міністра.

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За підсумками зустрічі з американськими колегами сторони домовилися продовжити тісну співпрацю у сфері інновацій та цифрової трансформації оборонного сектору.

Тим часом у ТЦК нагадали особливості перевірки військово-облікових документів.

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