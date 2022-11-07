Боремося зі зневодненням взимку: поради, які допоможуть залишатися здоровим

Влітку немає нічого кращого за склянку холодної води, коли потрібно втамувати спрагу. А ось в зимовий період цей напій стає менш привабливи. Однак воду потрібно пити в будь-який час, щоб органи та системи правильно функціонували і не було зневоднення. Як залишатися зволоженим взимку - читайте прості поради в матеріалі ТСН.ua.

В холодні місяці 6-8 склянок води на день (як рекомендують лікарі) може бути досить важко випити. Тому варто запам'ятати інші способи, щоб залишатися зволоженими і не потерпати від зневоднення.

Як зневоднення в холодні місяці впливає на організм

Які проблеми можуть з'явитися, якщо не пити достатньо води взимку:

Постійне відчуття втоми - вода потрібна нам для підтримки всіх функцій організму. У тому числі виробництво енергії. Якщо рідини недостатньо, послабиться метаболізм та посилиться відчуття втоми. Також погіршується концентрація уваги, пам'ять. Погіршення самопочуття - нестача рідини підвищує можливість розвитку таких захворювань як діабет, серцево-судинні розлади, ожиріння, респіраторні захворювання. Зневоднення викликає у жінок таку неприємну хворобу, як цистит. Відчуття голоду - люди часто плутають відчуття голоду зі спрагою. А ще, якщо випити склянку води за 15-20 хвилин до їжі, можна зменшити споживання калорій. Шкіра швидше старіє - наша шкіра в середньому на 35% складається з води, тому через зневоднення вона втрачає захисні і бар'єрні функції, а ще починає візуально виглядати гірше. Навіть з'являються виражені зморшки. Часті перепади настрою - найважчим проявом нестачі рідини в організмі є депресія. Тому, якщо ваш ранок не вдався, спробуйте зробити кілька ковтків води. Поява судом - якщо ви прокидаєтесь посеред ночі, тому що у вас зводить ногу, потрібно пити більше води.

Як боротися зі зневодненням взимку

Якщо вам важко випивати достатню кількість води, коли надворі і в квартирі холодно варто запам'ятати - боротися зі зневодненням можна не лише за допомогою цієї рідини.

Існує чотири простих способи, які допоможуть вам залишатися зволоженими:

Нагріти воду - тепла вода з лимоном або лимонним соком (можна додати ще й ложку меду) стане чудовим варіантом, якщо потрібно зволозити організм взимку. Уникайте алкоголю, міцної кави та газованої води - якщо ви не можете повністю відмовитися від них, спробуйте, хоча б, значно зменшити їх споживання. Хоча це і рідини, але вони можуть додатково зневоднити організм. Використовуйте вдома зволожувач повітря - він допоможе зберегти вологу організму зовні та всередині, а ще покращить самопочуття, якщо ваше горло першить. "Їжте" рідину - овочі та фрукти це чудове джерело рідини. Наприклад, брокколі, диня, помідори, цвітна капуста на 90% складаються з води.

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