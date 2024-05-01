Борги у спадок: у Верховній Раді пропонують внести зміни до Цивільного кодексу України

Автор законопроєкту посилається на випадки, коли майно, отримане спадкоємцем у спадщину, обтяжене певними борговими зобов’язаннями.

У Верховній Раді пропонують внести зміни до Цивільного кодексу України щодо врегулювання деяких питань відмови від прийняття спадщини спадкоємцем у випадку наявності вимог кредиторів за зобов’язаннями спадкодавця.

Про це йдеться у законопроєкті члена депутатської групи "Відновлення України" Олександра Лукашева.

Автор законопроєкту посилається на випадки, коли майно, отримане спадкоємцем у спадщину, обтяжене певними борговими зобов’язаннями. У такому разі, статтею 1282 Цивільного кодексу України передбачається зобов’язання для спадкоємця задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину.

"Враховуючи визначене законодавством право на відмову від прийняття спадщини, з метою уникнення звернення стягнення на майно в рахунок погашення боргу, часто спадкоємці відмовляються від прийняття вже успадкованого майна з порушенням принципів доброчесності та добросовісності у цивільних правовідносинах, для приховування боржником своїх активів від звернення на них стягнення окремими кредиторами за зобов'язаннями боржника, завдаючи тим самим шкоди такому кредитору", - йдеться у документі.

Йдеться також про доцільність уточнення положень Цивільного кодексу України в частині реалізації права відмови від прийняття спадщини у разі звернення стягнення на майно, отримане у спадщину, кредитором.

Зокрема, у проекті закону передбачено, що "не допускається відмова від прийняття спадщини у випадку наявності боргів за зобов’язаннями спадкодавця перед кредиторами до їх задоволення в межах вартості майна, одержаного у спадщину", в порядку, визначеному Цивільним кодексом.

Тим часом в Раді розглянули правки до законопроєкту про відповідальність за порушення закону про мобілізацію. Залишили суми штрафів за порушення військового обліку та мобілізації на попередньому рівні – як рекомендував ще до першого читання.

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