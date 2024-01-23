Борги за комуналку: експертка пояснила, як уникнути відключення послуг

В Україні знову відключатимуть електроенергію за борги. Кабінет міністрів дозволив енергопостачальникам відключати споживачів із заборгованістю від електромереж. Однак, це стосується лише мешканців областей, в яких не ведуться бойові дії, та які не перебувають під тимчасовою окупацією.

Як уникнути відключення комунальних послуг у разі заборгованості в ефірі телемарафону розповіла експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно.

"Так, дійсно є тенденція до того, що в прифронтовій зоні краще сплачують за житлово-комунальні послуги, а на заході України все менше і менше сплачують за житлово-комунальні послуги. В тому числі за електроенергію. Я хочу тут заспокоїти населення. Ті, у кого немає об'єктивної можливості сплачувати за спожиті послуги і вони турбуються, що під час опалювального сезону їм відріжуть електрику або газ. Що робити, не треба чекати поки відріжуть постачання. Зверніться будь ласка до надавача цих послуг з пропозицією зробити реструктуризацію боргу. Як правило, надавачі послуг йдуть назустріч в таких питаннях", - пояснила вона.

За її словами, надавачі комунальних послуг оцінюють об'єктивну ситуацію та доходи людини, або родини.

"Наприклад, ви не підпадаєте під субсидію. Звертайтеся до надавача послуг, вам оформлять договір реструктуризації на рік, на два, на три, дивлячись яка у вас сума заборгованості, які у вас доходи, і вам ніхто нічого відключати не буде. Але не чекайте поки вам відключать, тому що потім доведеться сплачувати всю суму боргу і заново за приєднання до мережі", - резюмувала Христина Ненно.

Нагадаємо, українцям відключатимуть світло за борги – хто перший у списку.

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