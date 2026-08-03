В Україні зростає кількість несплачених боргів за комуналку

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В Україні за пів року відкрили понад 108 тисяч виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Найбільше боржників на Харківщині, а найчастіше українці не сплачують за теплопостачання.

Про це повідомляє Opendatbot.

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Найбільше нових виконавчих проваджень цьогоріч відкрили:

на Харківщині — 22 171, що становить 20% від усіх нових справ

у Дніпропетровській області із 19 636 провадженнями (18%)

у Миколаївській області, де зафіксували 12 841 новий борг (12%)

Найчастіше українці накопичують заборгованість за теплопостачання — на такі борги припадає 43% усіх нових проваджень. Ще 18% становлять борги за водопостачання, 12% — за житлове обслуговування, 11% — за газопостачання, а 9% — за електроенергію. Також відкриваються провадження через несплату послуг із вивезення відходів та інших комунальних сервісів.

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Борги за комуналку зростають. Фото: Opendatbot

Комуналка в Україні 2026 — останні новини

В Україні зростає кількість несплачених боргів за комуналку, водночас окремі комунальні компанії обговорюють можливість співпраці із колекторами для стягування заборгованості — про це в коментарі для ТСН.ua розповів очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

НКРЕКП ухвалила рішення звільнити від плати за доставлення газу власників приватних будинків і квартир, чиє житло зазнало руйнувань через війну та стало непридатним для безпечного газопостачання. Нові правила розв’язують давню проблему, коли людям доводилося сплачувати за транспортування за минулорічними обсягами навіть у разі повної відсутності використання ресурсу.

Окрім цього, власників зруйнованих осель звільнили від обов’язку щомісяця передавати показники лічильників, а також від витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоповерхівках. Усі пільги діятимуть протягом усього періоду, поки в помешканні немає можливості безпечно користуватися газом.

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