Борги за світло і тепло доведеться сплатити: українців почали завалювати судовими позовами

Правники констатують різке збільшення кількості справ про примусове стягнення заборгованості за «комуналку». Це пов’язано з тим, що в Україні відновився перебіг строків позовної давності у звичайному режимі, а механізми, які раніше «заморожували» стягнення боргів, фактично припинили діяти для більшості територій. Тепер під удар потрапляють навіть ті, хто вважав себе захищеним від судової тяганини.

Списання боргів не існує

Голова комітету Асоціації адвокатів України Тетяна Даниленко розвіяла популярний міф про можливість просто «обнулити» старі платіжки. За її словами, закон не передбачає механізму прощення боргів, а захист від стягнення діє лише в зонах активних бойових дій.

«В Україні немає законодавчо врегульованого поняття "списання боргу" за несплату житлово-комунальних послуг, однак в разі наявності тих чи інших підстав можна зменшити або частково оскаржити розмір заборгованості», — пояснила адвокатка.

Платити доведеться навіть без договору

Багато українців помилково вважають, що відсутність паперового контракту з ЖЕКом чи водоканалом звільняє від оплати. Юрист Олександр Груздєв попереджає: якщо ви користуєтеся послугою, ви автоматично стаєте боржником у разі несплати.

«Велика Палата Верховного Суду чітко зазначила: відсутність паперового договору не звільняє власника житла від обов’язку платити, якщо він фактично користувався послугами. Суд розцінює це як "фактичні договірні відносини"», — зазначив юрист.

Суди стають на бік комунальників

Адвокат Євген Буліменко звертає увагу на те, що комунальники часто використовують спрощену процедуру — судові накази, які видаються без виклику сторін. Виграти таку справу боржнику вкрай важко.

«Такі позови в переважній більшості задовольняються судами, якщо споживач, звичайно ж, не доведе під час розгляду справи в суді факт відсутності заборгованості або завищення її розміру виконавцем», — підсумував правозахисник.

Нагадаємо, в Україні тисячі квартир нині залишаються порожніми через війну. Їхні власники виїхали за кордон, служать у ЗСУ, перебувають на окупованих територіях або втратили житло через бойові дії. Водночас рахунки за комунальні послуги продовжують надходити, адже є платежі, які залишаються обов’язковими попри фактичну відсутність мешканців.