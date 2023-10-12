Борис Джонсон назвав головну помилку Заходу перед повномасштабною війною в Україні

Перед вторгненням РФ у 2022 році порятунком від війни міг би стати тільки вступ України до НАТО.

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що Захід був надто нерішучим у 2014 році, коли РФ загарбала частину України, а порятунком від повномасштабного російського вторгнення міг би встати вступ України до НАТО.

Таку думку він висловив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, країни Заходу мали бути “набагато жорсткішими” у 2014 році.

“Ми ніколи не повинні були приймати те, що Путін мав право забрати величезний кусок суверенної європейської країни. Він це зробив, тому що ми були слабкі і зайняті Сирією в 2013-му. І ми мали цей недієвий нормандський процес з 2014-го до 2022-го, і це була катастрофа”, - зауважив колишній британський прем’єр.

Борис Джонсон вважає, що не можна було дозволити, щоб майбутнє України вирішувалося у так званому “нормандському форматі”, в якому “Росія та Україна вважалися рівними партнерами у переговорах”.

Перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, за його словами, зробити щось було вже складно, оскільки “Путін вже написав своє есе [псевдоісторичну розвідку про єдність українського та російського народів]”.

“Він [Путін] бачив, що Захід був нерішучий, він бачив свій шанс... Він уже вірив, що переможе, він цілковито недооцінив Україну. Але коли він почав готуватися і мав батальйонно-тактичні групи навколо в очікуванні, я не знаю, що ми могли зробити. Бо Україна не була в НАТО – це інша річ, яку ми мали зробити, це помилка", - наголосив Джонсон.

Нагадаємо, нещодавно експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон різко розкритикував уряд країни через його політику щодо України і зволікання з постачанням зброї.

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