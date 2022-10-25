Борис Джонсон планує подальшу співпрацю з союзниками щодо допомоги Україні - Financial Times

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон продовжить і далі співпрацювати з союзниками, щоб і далі сприяти Україніу протистоянні з РФ.

Борис Джонсон занепокоєний можливим зменшенням допомоги з боку США після проміжних виборів у Конгрес. Церез це політик планує візит до Вашингтона.

Про це пише Financial Times.

В оточенні Джонсона повідомляють, що невдала спроба повернути собі посаду прем’єр-міністра не зупинить його від подальшої дипломатичної роботи. Він прагне використати власний авторитет для посилення підтримки України на Заході. Експрем'єр планує вирушити до США, зокрема, у Вашингтоні лобіювати подальшу двопартійну підтримку України збоку США.

"Офіційної ролі у нього ще немає, але Борис дуже стурбований ситуацією в Україні. Він вважає, що США та витрати на оборону від них є найкращою силою для військового успіху у війні, і хоче переконатися, що підтримка України не вислизає", – розповів виданню друг Бориса Джонсона.

Нагадаємо, що Борис Джонсон став почесним доктором Львівського університету ім. Франка. Наукове звання експрем'єр-міністру Великої Британії присвоїла Вчена рада вишу.

Раніше колишній прем'єр Британії Борис Джонсон став новим очільником групи дружби з Україною Консервативної партії.

Президент Володимир Зеленський провів підсумкову розмову з прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном, перед його уходом з посади.

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