Борис Джонсон привітав українців з майбутніми святами: "З Різдвом, everybody" (відео)

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон знову здивував українців своєю прихильністю та підтримкою.

Цього разу Джонсон привітав українців з Різдвом, та ще й українською.

Відповідне відео показала нардеп Леся Забуранна, яка наразі перебуває з робочим візитом у Лондоні.

"Вітання усім киянам та незламним українцям напередодні свят від великого та неперевершеного друга України Бориса Джонсона", - написала вона.

У своєму відеозверненні Борис Джонсон захопився мужністю українців. Він додав, що сподівається приїхати до Києва знову найближчим часом і привітав українців з майбутніми святами у своїй особливій манері: "З Різдвом everybody".

Раніше Борис Джонсон привітав українських військовослужбовців з Днем Збройних Сил України.

Згодом він також наголосив, що війна в Україні може закінчитися лише поразкою президента РФ Володимира Путіна. Російські війська мають бути відкинуті до фактичного кордону 24 лютого.

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