ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
310
Час на прочитання
1 хв

Бородянка відроджується після руйнувань: приклад комплексної відбудови

Російські війська залишили Бородянку в руїнах: зруйновані будинки, понівечені вулиці, втрачені життя. Та сьогодні селище оживає, стаючи символом відновлення України. Тут одночасно відбудовують житло, інфраструктуру, транспорт і цифрові сервіси, створюючи комфортне та безбар’єрне середовище.

Бородянка відроджується після руйнувань: приклад комплексної відбудови

Понад 600 із 825 пошкоджених житлових об’єктів уже відновлено. Нові багатоповерхівки обладнають сонячними панелями на 54 кВт, які забезпечать освітлення, роботу ліфтів і зменшать рахунки за комуналку. Будинки утеплюють, оновлюють мережі, встановлюють енергоощадне освітлення.

За словами віце-прем’єр-міністра Олексія Кулеби, Бородянка демонструє, як можна відбудувати громаду з нуля. Замінюють 10 км водопроводу та каналізації з системою дистанційного контролю. Транспорт модернізують: електронні квитки, зупинки з табло та камерами. У центрі працює Wi-Fi, скоро запустять 5G і систему «Безпечне місто».

Селище стало пілотом проєкту «Рух без бар’єрів» із безбар’єрним маршрутом. Впроваджують роздільний збір відходів, підземні баки, сортувальні станції. З’явиться урбан-парк для молоді й родин, а також меморіальні простори на згадку про загиблих.

Сьогодні в Бородянці мешкає 10 тисяч осіб, 80% населення повернулося. Цей досвід уже застосовують для відбудови інших громад, як Ягідне чи Посад-Покровське, даючи надію на краще майбутнє.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie