Бородянка відроджується після руйнувань: приклад комплексної відбудови

Понад 600 із 825 пошкоджених житлових об’єктів уже відновлено. Нові багатоповерхівки обладнають сонячними панелями на 54 кВт, які забезпечать освітлення, роботу ліфтів і зменшать рахунки за комуналку. Будинки утеплюють, оновлюють мережі, встановлюють енергоощадне освітлення.

За словами віце-прем’єр-міністра Олексія Кулеби, Бородянка демонструє, як можна відбудувати громаду з нуля. Замінюють 10 км водопроводу та каналізації з системою дистанційного контролю. Транспорт модернізують: електронні квитки, зупинки з табло та камерами. У центрі працює Wi-Fi, скоро запустять 5G і систему «Безпечне місто».

Селище стало пілотом проєкту «Рух без бар’єрів» із безбар’єрним маршрутом. Впроваджують роздільний збір відходів, підземні баки, сортувальні станції. З’явиться урбан-парк для молоді й родин, а також меморіальні простори на згадку про загиблих.

Сьогодні в Бородянці мешкає 10 тисяч осіб, 80% населення повернулося. Цей досвід уже застосовують для відбудови інших громад, як Ягідне чи Посад-Покровське, даючи надію на краще майбутнє.