Боролися за його життя понад тиждень: помер польський волонтер, який отримав поранення під Бахмутом

У Києві від отриманих травм під Бахмутом помер польський волонтер Марек. Російські військові 16 березня обстріляли його та 4 цивільних під час надання гуманітарної допомоги на маршруті Костянтинівка - Часів Яр.

Про це повідомляє організація Inicjatywa Nehemiasz.

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Марек надавав гуманітарну допомогу в Україні від осені 2022 року. Медики тиждень намагалися його врятувати, але 27 березня він помер у лікарні у Києві.

"Він дуже серйозно ставився до цих подорожей і був причетний до їх підготовки, контактував з українською стороною та активну участь в них. Був в Ірпені, Фастові, Запоріжжі та Донецьку. Він також приділяв багато значення належній підготовці: брав участь у спеціалізованому тренінгу від Американського фонду для добровольців, які їдуть на прифронтові райони, мав на увазі, що має адекватну парамедичну безпеку для себе та потенційних. Попри миттєву евакуацію та найвищий професіоналізм українських медиків, які кілька годин операцій боролися за його життя", - йдеться на сторінці організації.

Як йдеться на сторінці Nehemiasz, один з українських лідерів допомоги, який знав Марка особисто, написав про нього так: "Марк був ЛЮДИНОЮ. "Таких дуже мало. Я так обіймаю вас і сумую за вами разом". Ми теж сумуємо за тобою".

Про поранення волонтера підтвердив посол Польщі у Києві Бартош Ціхоцький.

Нагадаємо, 26 березня стало відомо, що на війні в Україні загинули троє добровольців із Польщі. Усі вони померли від важких поранень отриманих на сході України. Міністр Ради міністрів Республіки Польща Міхал Дворчик не назвав імена воїнів, які віддали життя у боях за Україну.

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