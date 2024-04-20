Боротьба з ігроманією: Гетманцев назвав переваги закону про онлайн-казино

Закон пропонує низку змін, які мають посилити вимоги до організаторів азартних ігор.

Про це повідомив очільник комітету, народний депутат Данило Гетманцев.

"Найважливішим пунктом я вважаю запровадження в дію системи онлайн-моніторингу. Ця система мала бути запроваджена в дію ще в серпні 2022 року, але завдяки бездіяльності комісії з азартних ігор вона досі ще не вийшла. Це система, яка дозволяє відслідкувати кожну ставку, дозволяє відслідкувати сплату податків організаторами азартних ігор, робить азартну гру прозорою і такою, що контролюється державою. Там можна обмежити гру лудоманів, там можна обмежити те, про що йдеться в указі президента, в рішенні РНБО - гру протягом певного часу, гру на певну суму, внесення депозитів. Тобто це система, яка в загальному на собі акумулює всю азартну гру країни, і яка дійсно повинна була бути вже ззапущена", - сказав він.

Також це обмеження реклами, наголосив Гетманцев: "Ми бачимо рекламу азартних ігор навіть у метро, що заборонено зараз. Ця реклама потребує обмеження, бо вона сприяє збільшенню попиту на азартну гру, формуючи в людей уяву, що азартною грою можна заробити на життя. І дуже важлива норма - блокування нелегальних сайтів. У нас, за даними Мінцифри, понад тисячу сайтів пропонують українцям азартну гру, а з них лише 17 є ліцензованими. Це достатньо великий нелегальний ринок, який потребує блокування".

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України запровадила обмеження щодо азартних ігор в мережі Інтернет. Відповідне рішення ввів у дію президент України Володимир Зеленський. Указ опублікований на сайті глави держави.

Згідно з рішенням РНБО, документ передбачає:

обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема із використанням символіки ЗСУ

заборону реєстрації кількох акаунтів однієї особи і визначення максимального часу гри на добу та на тиждень

визначення лімітів гри на тиждень та ліміти витрат

впровадження Державної системи онлайн-моніторингу

блокування нелегальних вебсайтів азартних ігор

введення обмеження для військових

Нагадаємо, автором петиції про обмеження роботи онлайн-казино був військовий 59-ї бригади Павло Петриченко, який 15 квітня загинув на Донеччині.

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