Боротьба з коронавірусом в Україні та загострення на Близькому Сході: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Спалахи COVID-19, які реєструються в Європі, в Україну приходять через один-два місяці після того, як вони досягли піку там. Читати далі –>
- Людина, яка має проблеми з імунітетом, або людина, в якої є ризик того, що базовий курс подвійної імунізації не призведе до формування повноцінного імунітету, можуть отримати додаткову дозу вакцини. Читати далі –>
- З 3 грудня в Україні обмежили перетин державного кордону з тих країн, де виник або був зареєстрований новий штам "Омікрон". Читати далі –>
- Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що період ізоляції для повністю вакцинованих людей з позитивним тестом на COVID-19 буде скорочено з 10 до 7 днів або 5 при повторному негативному тесті в період карантину. Читати далі –>
- У той час як феєрверки у різних країнах освітлювали небо, щоб відсвяткувати Новий рік, з Сектора Газа терористи запустили ракети у напрямку Ізраїлю. Читати далі –>
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.