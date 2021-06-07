Боротьба з водоростями по-бердянськи: під Запоріжжям працівники, які прибирали пляж, здивували винахідливістю (відео)

Чоловіки у досить дивний спосіб боролися з водоростями на узбережжі.

У Бердянську Запорізької області місцеві бази відпочинку активно готуються до відкриття курортного сезону і прибирають узбережжя від водоростів та бруду.

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Відео таких робіт на одному із пляжів виклали телеграм-каналі "Это Запорожье"..

Очевидці зафільмували, як двоє працівників прибирають берегову лінію від водоростей. Замість того, щоб скидати їх на купу на березі і вивозити, вони закидують їх назад у море.

"Благоустрій узбережжя у Бердянську", - прокоментували побачене автори відео.

У Бердянську працівники, які прибирали пляж, здивували своєю винахідливістю

Нагадаємо, що у Запорізькій області обласна влада наказала забезпечити вільний доступ до моря для усіх громадян.

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