Боротьба з водоростями по-бердянськи: під Запоріжжям працівники, які прибирали пляж, здивували винахідливістю (відео)

Чоловіки у досить дивний спосіб боролися з водоростями на узбережжі.
У Бердянську Запорізької області місцеві бази відпочинку активно готуються до відкриття курортного сезону і прибирають узбережжя від водоростів та бруду.
Відео таких робіт на одному із пляжів виклали телеграм-каналі "Это Запорожье"..
Очевидці зафільмували, як двоє працівників прибирають берегову лінію від водоростей. Замість того, щоб скидати їх на купу на березі і вивозити, вони закидують їх назад у море.
"Благоустрій узбережжя у Бердянську", - прокоментували побачене автори відео.
Нагадаємо, що у Запорізькій області обласна влада наказала забезпечити вільний доступ до моря для усіх громадян.