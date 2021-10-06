Боротися зі стресом чи навчитися його сортувати: 5 рекомендацій практикуючого психолога

Яким би стало наше життя без стресів та нервувань?

Спершу, здається, ідеальним. Проте, це не зовсім так: боротьбу зі стресом можна порівняти із серфінгом. Основа цього спорту – потужні хвилі, і професіоналізм серфера вимірюється здатністю підкорювати ці самі хвилі. Так само і зі стресом – уникнути його неможливо. Тому необхідно навчитися "брати гребінь хвилі", вивільняючи наші психологічні ресурси, і тоді невдачі, що трапляються, будуть не такими критичними для нас.

Як розвивати адаптивність, від чого залежить стресостійкість, і що при цьому потрібно враховувати? Пропоную вам прості, і подекуди, очевидні, але від того не менш дієві поради для "приборкання" стресу від практикуючого психолога Дениса Лавриненка.

1. Діліться враженнями та переживаннями

Невимушене спілкування зі знайомими допомагає покращити настрій. Обговоріть з ними найприємніші моменти відпочинку, поділіться складнощами. Розуміння, що не лише вам буває тяжко, допомагає більш ефективно долати стреси. Доказом цього є дослідження Єльського університету, результати якого говорять, що всі наші емоції — і позитивні, і негативні — ми сприймаємо краще, якщо ділимось ними з близькими.

2. Приділіть увагу повноцінному харчуванню

Правильний режим харчування та його збалансованість також допомагають боротися зі стресом. Адже за результатами експерименту був підтверджений зв'язок низького рівня ряду поживних речовин, таких як фолієва кислота, магній, залізо, цинк і вітаміни B6, B12 і D, з погіршенням настрою, підвищенням рівня тривожності і появою симптомів депресії.

Якщо говорити, приміром, про магній, то стреси певною мірою "вимивають" його з організму. І якщо в організмі недостатньо магнію для поповнення знижених стресом запасів, це може провокувати подальше загострення стресового стану. Таким чином, виникає своєрідне "замкнене коло": нестача магнію може призводити до зниження рівня стресостійкості, а нездатність протистояти стресу – провокувати дефіцит магнію.

3. Займіться прибиранням та сортуванням сміття

Будь-яке сортування – чудовий спосіб зняти стрес. Позбавити наше життя від стресу ми не в змозі, але завжди можна обирати, як на нього реагувати. Варто навчитися "відсортовувати" джерела тривог, так само як ви сортуєте сміття.

Адже сміття для планети – це як стрес для людини. Таким чином, ви отримаєте чистоту та організованість не лише у квартирі, а й у психіці.

Спробуйте пограти в інтерактивну гру, де можна відсортувати джерела стресу: на роботі, удома, в місті. А після – отримати ще більше порад від психологів. Цей проєкт під назвою "Планетко, не стресуй!" був ініційований Санофі в Україні разом з командою "Магне-В6®" та "Україна без сміття".

Та не варто обмежуватися лише прибиранням квартири, можна прибрати ліс чи парк і позбавити від стресу не лише себе, а й природу.

4. Нормалізуйте режим сну

Cон – одна з основних складових здорового життя. Так, МОЗ рекомендує засинати до опівночі та спати не менше 7-8 годин. Крім того, намагайтеся не користуватися гаджетами хоча б за 3 години до сну, адже холодне штучне світло від телефону наш мозок сприймає як ранкове, що збиває біоритм людського організму.

5. Навчіться будувати свій день, визначати пріоритети

Вибудовуйте день за пріоритетністю. Займіться лише важливими і терміновими задачами, не зосереджуйте увагу на тому, що можна виконати пізніше. Так ви не тільки зекономите власний ресурс, а й скоріше адаптуєтесь до нових умов або складного робочого періоду, уникаючи сильного стресу.

Це доволі прості рекомендації, але багато хто нехтує й ними. Пам’ятайте, головне – усвідомлення проблеми. Стрес не є вашим ворогом – його просто варто вміти приборкувати та управляти ним собі на користь.

MAT-UA-2101528-1.0-10/2021

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