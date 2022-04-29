Боррель назвав Маріуполь європейським Алеппо: місто зруйноване вщент, тисячі загиблих цивільних

Високий представник із зовнішньої політики та безпеки ЄС Жозеп Боррель назвав Маріуполь європейським Алеппо. Українське місто зруйноване, а тисячі мирних жителів - мертві.

Він повідомив про намір Євросоюзу продовжити допомагати Україні, щоб як найшвидше завершити російську агресію.

Про це Жозеп Боррель написав у Твіттер.

"Маріуполь – європейський Алеппо. Місто, зруйноване вщент. З тисячами загиблих мирних жителів. Ми зробимо все можливе, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. І для цього ми й надалі будемо допомагати Україні", - наголосив високий представник ЄС.

В наступному дописі Боррель додав, що війна в Україні трансформує глобальну геополітику.

Нагадаємо, до війни Алеппо було другим за величиною містом Сирії, з майже двома мільйонами мешканців. Під час боїв за Алеппо загинули від 20 до 30 тисяч людей, сотні тисяч змушені були покинути свої домівки.

Як ми раніше повідомляли, у ніч проти 28 квітня російські військові завдали 50 авіаударів по Маріуполю. Загарбники скидали на місто заборонені Женевською конвенцією фосфорні бомби. Окрім цього, застосовували ракети і гатили з артилерії.

У Міноборони США вважають, що частина російських військ відступила від заблокованого Маріуполя та рухається у північно-західному напрямку — до Запорізької області.

Чому Маріуполь порівнюють із сирійським містом Алеппо

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