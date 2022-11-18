Боррель назвав умову, яку повинна виконати Росія для припинення війни

Боррель поки не бачить бажання Росії закінчувати війну

Тільки повне виведення Росією своїх військ з території України приведе до миру.

Таку думку висловив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Він зазначив, що Росія може легко домогтися миру, вивівши свої війська з території України.

"Я побоююся, що Росія ще не готова до виведення своїх військ (з України), але доти, доки вона не виведе війська, мир залишається неможливим", – заявив Боррель.

Нагадаємо, раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив, навіщо Путін тероризує українців ударами по енергетиці.

Раніше експерт Олег Жданов заявляв, що Росія може перетворити війну на нескінченну, якщо знайде джерело постачання озброєнь.

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