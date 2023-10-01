Боррель прибув до Києва та вшанував пам'ять українських воїнів

Дипломат наголосив, що українські бійці борються за спільні цінності України та ЄС.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель приїхав до Києва. Там він вшанував пам'ять українських захисників та захисниць.

Про це дипломат повідомив на своїй сторінці у Twitter (X).

У межах візиту Боррель зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою.

"Дуже радий бути в Києві, щоб взяти участь у зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністром Дмитром Кулебою для вшанування пам'яті загиблих захисників та висловлення підтримки тим, хто нині захищає Україну від безпідставної агресії Росії та бореться за наші спільні цінності", – підкреслив Боррель.

Жозеп Боррель у Києві / Фото з твітеру Борреля

Напередодні Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом. Дипломат вчергове наголосив, що ЄС буде з Україною стільки, скільки потрібно.

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