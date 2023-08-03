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Боррель засудив російські атаки по Києву, Одесі та дунайських портах

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Олена КапнікОлена Капнік
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Боррель засудив російські атаки по Києву, Одесі та дунайських портах

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель. / Фото: Getty Images

Дипломат наголошує, що їжа - це не зброя.

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель засудив удари країни-агресорки Росії на Київ, Одесу та дунайські порти. 

Про це Боррель написав у Твіттер.

Високий представник Євросоюзу засудив "цілеспрямовані атаки" на зернову інфраструктуру України. За словами голови європейської дипломатії - їжа - це не зброя.

"Росія продовжує повітряні атаки на Київ, Одесу та українські дунайські порти. Ці цілеспрямовані атаки на українську зернову інфраструктуру загострюють глобальну продовольчу безпеку, ставлячи під загрозу мільйони найбільш вразливих верств населення", - йдеться у дописі Борреля.

Нагадаємо, раніше Боррель попереджав країни півдня про підступність "дешевого" російського зерна.  З його слів, це Москва може використати для посилення залежності від неї. Також це може негативно вплинути на економічну безпеку та глобальну продовольчу стабільність.

До слова, обстріл порту в Ізмаїлі на Одещині, якого окупанти завдали вночі 2 серпня, спровокував стрибок цін на продовольство у світі. Ціни, приміром, на пшеницю в Чикаго підскочили на 4% одразу після атаки і ще додатково зросли приблизно на 2,5% протягом дня.

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Дата публікації
Перегляди
741
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