Борщ наш: українську страву визнано об’єктом культурної спадщини ЮНЕСКО

Український борщ тепер внесений до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

Сьогодні, 1 липня, на п'ятому позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини було внесено елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує негайної охорони.

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

Комітет визнав універсальну цінність українського борщу і його значення для світової культури. Таким чином, тепер культура приготування української національної страви перебуває під охороною ЮНЕСКО.

"Борщ наш. Це рішення, ухвалене сьогодні на позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини, визнає його універсальну цінність і значення для світової культури. Український борщ, який є символом життя, творчості, сили і стійкості українців, відтепер під охороною ЮНЕСКО", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що включення "Культури приготування українського борщу" - це не лише важливий крок для збереження ідентичності нашої української нації, багатої на культурні традиції та звичаї, а й надзвичайна підтримка всім українцям, які зараз захищають українську землю від російських загарбників.

"Борщ — елемент соціальної інтеграції та згуртованості, яка служить об'єднанню народу України, незалежно від віку, статі чи походження. У цьому сенсі елемент демонструє важливу роль нематеріальної культурної спадщини під час збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій", - кажуть в Мінкульті.

Раніше в Україні встановили рекорд із приготування національної страви.

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