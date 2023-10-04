Борщовий набір восени 2023 року: як змінилися ціни у порівнянні з літніми

Восени 2023-го вартість борщового набору знизилася.

Про це повідомляє Всеукраїнський сервіс доставки продуктів Zakaz.ua, передає Мінфін.

Якщо порівняти ціни на борщові продукти влітку і восени, то стає зрозуміло, що страва подешевшала на 3% (з м’ясом) та на 48% (пісний борщ)

Це відбулося через здешевшання овочів для борщу.

Обвал цін на овочі

За словами фахівців, у супермаркетах України майже всі інгредієнти борщу, крім томатної пасти, м’яса та сметани подешевшали. Найбільше впали ціни на овочі:

капуста у вересні коштує 7,60 грн/кг (- 548%),

цибуля у вересні коштує 11,90 грн/кг (- 385%),

морква у вересні коштує 8 грн/кг (- 285%).

Так у липні вартість капусти становила 49 грн/кг. Цибуля у липні била рекорди і коштувала в середньому 58 грн/кг. Морква в розпал літа коштувала майже 32 грн/кг.

Також суттєво подешевшали наступні складові борщового набору: картопля (на 93%), буряк (на 59%) та соняшникова олія (на 5%).

Відтак за спостереженнями науковців Інституту аграрної економіки, овочі дешевшають через високий рівень самозабезпечення ними населення.

"Проте, незважаючи на позитивну динаміку, є продукти борщового набору, які навпаки підскочили в ціні. В першу чергу, це стосується м’яса, яке в середньому зросло у ціні на 19%. Так свинна лопатка на кістці ще у липні коштувала близько 159 грн/кг, тоді як зараз вартість становить близько 195 грн/кг. Також піднялися ціни на сметану (+12%) та томатну пасту (+5%)", — зазначає джерело

Борщ на сім'ю у вересні 2023 року

Традиційна страва з м’ясом коштуватиме 165,90 грн. Тоді як у липні 2023 року борщ обходився у 172 грн, тобто ціна впала на 3%.

Найдорожчим інгредієнтом борщового набору традиційно залишається м’ясо, яке додає страві 2/3 від загальної вартості. Без м’яса страва взагалі коштує близько 49 грн, тоді як у липні собівартість була 76,90 грн. Ціна впала на 28 грн.

Також варто зазначити, що ця ціна не суттєво різниться від довоєнної — у лютому 2022 пісний борщ коштував 47,2 грн.

Індекс борщу — середня сума вартості, в яку обійдеться приготування страви за класичним рецептом. Розраховується за аналогією з міжнародним індексом БігМаку.

Тим часом фахівці кажуть, що хліб в Україні може значно здорожчати, хоча цього року і зібрано 22 мільйони тонн збіжжя.

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