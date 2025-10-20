Євген Клопотенко та принц Гаррі / © Instagram Євгена Клопотенка

Україна вибудовує власну культурну дипломатію не лише через символи, історію та мистецтво, а й через національну кухню.

Про це інформує “Радіо Свобода”.

У цьому переконаний відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, який уже третій рік готує для найвищих іноземних делегацій та світових лідерів, що відвідують Україну.

Головні позиції меню, яке зазвичай пропонують іноземним політикам, складаються з традиційних, але глибоко ідентичних українських страв: борщ (у різних регіональних інтерпретаціях), качана каша, верещака, сирники тощо.

Борис Джонсон — вперше скуштував сирники та дізнався, що борщ — саме український, а для лідера Індії — страви проходили особливий протокол безпеки: усе перебили в блендері.

У дипломатії це вже називають формулою Soft Hard Power — м’яка сила через страву, але з твердим політичним результатом.

Нагадаємо, що під час візиту до України європейські лідери Еммануель Макрон, Дональд Туск, Кір Стармер і Фрідріх Мерц спробували традиційні страви української кухні.