Що подають світовим лідерам в Україні: кулінарна дипломатія Євгена Клопотенка

Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповів, які українські страви дегустують президенти, прем’єри та королівські особи під час візитів до Києва, і як через їжу Україна вибудовує м’яку силу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Євген Клопотенко та принц Гаррі

Євген Клопотенко та принц Гаррі / © Instagram Євгена Клопотенка

Україна вибудовує власну культурну дипломатію не лише через символи, історію та мистецтво, а й через національну кухню.

Про це інформує “Радіо Свобода”.

У цьому переконаний відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, який уже третій рік готує для найвищих іноземних делегацій та світових лідерів, що відвідують Україну.

Головні позиції меню, яке зазвичай пропонують іноземним політикам, складаються з традиційних, але глибоко ідентичних українських страв: борщ (у різних регіональних інтерпретаціях), качана каша, верещака, сирники тощо.

Борис Джонсон — вперше скуштував сирники та дізнався, що борщ — саме український, а для лідера Індії — страви проходили особливий протокол безпеки: усе перебили в блендері.

У дипломатії це вже називають формулою Soft Hard Power — м’яка сила через страву, але з твердим політичним результатом.

Нагадаємо, що під час візиту до України європейські лідери Еммануель Макрон, Дональд Туск, Кір Стармер і Фрідріх Мерц спробували традиційні страви української кухні.

