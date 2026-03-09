Борщовий набір дешевшає: що зараз відбувається з цінами на овочі та фрукти

Борщовий набір / © @JimBarnettNews

На вітчизняному ринку овочів та фруктів спостерігається зміна цінових та асортиментних трендів. Зокрема, аналітики відзначають, що ріпчаста цибуля зараз коштує відчутно дешевше, ніж у аналогічний період минулого року.

Про це пише East Fruit.

Ринок овочів: що продається найкраще?

Лідером торговельних майданчиків залишається білокочанна капуста — на неї припадає кожне шосте оголошення, а пропозиція товару продовжує зростати. Водночас аналітики фіксують активізацію продажів інших ключових овочів:

Цибуля та морква: їхня частка на ринку зростає. До речі, у південних регіонах України вже стартувала посівна кампанія ранньої моркви.

Картопля: кількість продавців скоротилася на третину, при цьому половина пропозицій стосується насіннєвої продукції.

Сезонні овочі: збільшується пропозиція огірків та редиски, тоді як пекінську капусту та редьку пропонували рідше.

Фруктовий сегмент

У фруктовому кошику беззаперечним лідером залишається яблуко, обсяги пропозицій якого продовжують збільшуватися. Також до списку товарів, що найчастіше продаються, повернулася груша, тоді як активність продажів винограду з Узбекистану, навпаки, знизилася.

Порівняння з минулим роком

Ситуація на ринку суттєво відрізняється від минулорічної.

Минулого року лідером продажів була ріпчаста цибуля , проте її вартість була вищою, ніж зараз.

Наразі найбільший інтерес у покупців викликають картопля, цибуля та яблука. Для порівняння, торік у цей самий період користувачі найчастіше закуповували буряки та цибулю, а на ринку з’являлися лише перші пропозиції томатів з Єгипту.

