ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
2 хв

Борщовий набір дешевшає: що зараз відбувається з цінами на овочі та фрукти

Лідером торговельних майданчиків залишається білокочанна капуста — на неї припадає кожне шосте оголошення, а пропозиція товару продовжує зростати.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Борщовий набір

Борщовий набір / © @JimBarnettNews

На вітчизняному ринку овочів та фруктів спостерігається зміна цінових та асортиментних трендів. Зокрема, аналітики відзначають, що ріпчаста цибуля зараз коштує відчутно дешевше, ніж у аналогічний період минулого року.

Про це пише East Fruit.

Ринок овочів: що продається найкраще?

Лідером торговельних майданчиків залишається білокочанна капуста — на неї припадає кожне шосте оголошення, а пропозиція товару продовжує зростати. Водночас аналітики фіксують активізацію продажів інших ключових овочів:

  • Цибуля та морква: їхня частка на ринку зростає. До речі, у південних регіонах України вже стартувала посівна кампанія ранньої моркви.

  • Картопля: кількість продавців скоротилася на третину, при цьому половина пропозицій стосується насіннєвої продукції.

  • Сезонні овочі: збільшується пропозиція огірків та редиски, тоді як пекінську капусту та редьку пропонували рідше.

Фруктовий сегмент

У фруктовому кошику беззаперечним лідером залишається яблуко, обсяги пропозицій якого продовжують збільшуватися. Також до списку товарів, що найчастіше продаються, повернулася груша, тоді як активність продажів винограду з Узбекистану, навпаки, знизилася.

Порівняння з минулим роком

Ситуація на ринку суттєво відрізняється від минулорічної.

  • Минулого року лідером продажів була ріпчаста цибуля, проте її вартість була вищою, ніж зараз.

  • Наразі найбільший інтерес у покупців викликають картопля, цибуля та яблука. Для порівняння, торік у цей самий період користувачі найчастіше закуповували буряки та цибулю, а на ринку з’являлися лише перші пропозиції томатів з Єгипту.

Раніше ми писали про те, які сім фруктів і овочів злетять у ціні через зміну клімату.

Дата публікації
Кількість переглядів
24
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie