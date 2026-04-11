Борис Джонсон таємно відвідав позиції ЗСУ на гарячому напрямку (фото)

Борис Джонсон в Україні. Фото: Андрій Андрієнко

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав позиції Сил оборони України на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Комишувахи, а також місто Запоріжжя.

Про це він повідомив у колонці для Daily Mail.

Експрем’єр розповідає про поїздки безлюдними селами поблизу фронту, загрозу російських БпЛА, зустрічі з місцевими мешканцями та українськими військовими.

Зокрема, Джонсон описав знайомство з командиром 1-го батальйону 65-ї бригади ЗСУ з позивним Макар, офіцеркою зв’язку Дашею (позивний Чуйка), колишнім виробником цементу Василем, дронщиком із позивним Кокос та тренером з настільного тенісу Юрієм.

«Після розмов з українськими солдатами на передовій я бачу їхню виснаженість і очевидне людське прагнення, щоб війна закінчилася. Я був сповнений гніву — як і ви були б — через недостатність західної підтримки. Але після 48 годин на фронті я більше ніж будь-коли переконаний, що українці переможуть, що одного дня вони позбудуться армії Путіна, схожої на орків, і що ця прекрасна багата країна стане вільною», — поділився Джонсон.

